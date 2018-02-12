ВИДЕО: Зачем в нарвском Äkkeküla делали искусственный снег, когда настоящего полно?

На минувших выходных в нарвском районе спорта и отдыха Äkkeküla закончили работу две снежных пушки. Сегодня на главной горе, с которой местные детишки катаются на санках, искусственный снег разровняли.

При том, что обильные снегопады последних пары недель принесли в Ида-Вирумаа огромное количество снега, использование снежных пушек может показаться излишеством, но в спортклубе Äkke говорят, что польза от него точно будет.

Roman Vikulov, Delfi

Тренер спортклуба Äkke сказал Delfi, что искусственный снег гораздо долговечнее естественного.

”При плюсовой температуре он уверенно продержится на наших трассах, как минимум, пять дней, в то время как обычный снег растаял бы”, — сказал Вшивцев.

Roman Vikulov, Delfi

По его словам, вероятно, снежные пушки больше в этом году использовать не будут — снега много, а особенных морозов в ближайшее время не предвидится. Дело в том, что снежные пушки целесообразно использовать при температуре ”-10” и ниже.