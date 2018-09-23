ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

Виктор говорит, что обращался в полицию, жалуясь на крики и музыку по ночам, но та якобы детей к родителям не повезла и вообще меры какие-то не приняла.

Мужчину возмущает то, что ни городские власти, ни полиция, ни собственник до сих пор не решили эту проблему, а дети проводят время в опасном и отвратительном месте как в клубе.

"Дело же не только в том, что подростки беспокоят жителей соседних домов, но и в том, что они могут покалечиться, залезая на крышу и гуляя по ней. За собственника здания тогда точно возьмутся, накажут, оштрафую, может быть, посадят. Но ему придется еще и всю жизнь думать о том, что из-за его безответственности ребенок стал инвалидом, например", — говорит Виктор.

Как там можно залезть на крышу, взрослый человек даже не сразу догадается. Молодежь карабкается по осколкам лестниц, торчащим из стен, таким маленьким, что нужны особые умения и смелость, чтобы добраться до крыши.

Пока мы беседуем с Виктором, он замечает пару мальчишек, лет двенадцати, и подзывает их к нам, говоря мне, что эти ребята тоже постоянно там бывают в "заброшке". Те, как ни странно, подходят и вступают в разговор. Говорят, что ничего плохого в заброшенном доме не делают, а только проводят там время, но старших ребят, распивающих там спиртные напитки, тискающих девочек, побаиваются. "Со старшаками мы не связываемся, убегаем от них, когда приходят", — говорят ребята, признавая, что на крышу лазают, хотя это и непросто. Конечно, родителям они о том, что бывают в этом "клубе", не рассказывают.