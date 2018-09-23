23.09.2018, 19:30

ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

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подростки подвергают свои жизни опасности
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"
Lugeja foto

К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц.

Виктор говорит, что обращался в полицию, жалуясь на крики и музыку по ночам, но та якобы детей к родителям не повезла и вообще меры какие-то не приняла.

Мужчину возмущает то, что ни городские власти, ни полиция, ни собственник до сих пор не решили эту проблему, а дети проводят время в опасном и отвратительном месте как в клубе.

"Дело же не только в том, что подростки беспокоят жителей соседних домов, но и в том, что они могут покалечиться, залезая на крышу и гуляя по ней. За собственника здания тогда точно возьмутся, накажут, оштрафую, может быть, посадят. Но ему придется еще и всю жизнь думать о том, что из-за его безответственности ребенок стал инвалидом, например", — говорит Виктор.

Как там можно залезть на крышу, взрослый человек даже не сразу догадается. Молодежь карабкается по осколкам лестниц, торчащим из стен, таким маленьким, что нужны особые умения и смелость, чтобы добраться до крыши.

Пока мы беседуем с Виктором, он замечает пару мальчишек, лет двенадцати, и подзывает их к нам, говоря мне, что эти ребята тоже постоянно там бывают в "заброшке". Те, как ни странно, подходят и вступают в разговор. Говорят, что ничего плохого в заброшенном доме не делают, а только проводят там время, но старших ребят, распивающих там спиртные напитки, тискающих девочек, побаиваются. "Со старшаками мы не связываемся, убегаем от них, когда приходят", — говорят ребята, признавая, что на крышу лазают, хотя это и непросто. Конечно, родителям они о том, что бывают в этом "клубе", не рассказывают.

Виктор пытается им втолковать, что, попадая в строение, они в числе прочего нарушают право на собственность. "Это как если бы вы пришли в чужую квартиру без спроса", — приводит пример мужчина, но дети откровенно не понимают, как эту развалину можно сравнить с нормальной квартирой. Наш собеседник считает, что есть риск и того, что в здании могут произойти какие-то обрушения.

Впрочем, на одном из порталов недвижимости о здании пишут ”Продаётся дом, 25 спален, цена — 22 900 €”.

Спальнями эти помещения мог назвать только человек с большим юмором, черным.

Виктор призывает всех родителей интересоваться у детей, где они бывают и говорить о тех опасностях, которые представляют собой заброшенные здания, и, конечно, надеется на то, что полиция и власти города активно будут решать проблему. Его личные контакты с собственником ни к чему не привели.

Комментарий полиции

Региональный полицейский Йыхвиского отдела полиции Роман Трубкин прокомментировал ситуацию.

”В связи с этим объектом полиции поступало несколько вызовов, касающихся нарушений общественного порядка, — говорит Трубкин. — По нашей информации, молодежь там проводит время и, например, прячется от дождя”.

По его словам, этим летом было больше сообщений, связанных с этим адресом, чем в прошлые годы. И в основном жалобы поступали на шумные сборища, а также люди информировали о том, что молодежь лазает по зданию.

”Кроме того, информировали о случаях разведения огня внутри здания”, — сообщает Роман Трубкин. Он добавляет, что патрульные полицейские периодически выезжали на место, реагируя на сигналы, изучали ситуацию, проводили беседы с подростками.

Полицейский подчеркивает, что собственник недвижимости обязан ограничить доступ туда посторонних, нести ответственность за ту опасность, которую оно представляет.

”Мы писали в местное самоуправление, которое в свою очередь сделало предписание хозяину здания, — сообщает Роман Трубкин. – Ограничение доступа — в интересах самого собственника. Рядом с этой недвижимостью есть еще несколько заброшенных зданий, в отношении которых полиция выражала свое беспокойство местному самоуправлению. Полиция и дальше будет наблюдать за ситуацией в этих зданиях. Надеемся на то, что их собственники быстро примут меры".

Комментарий местного самоуправления

ТОП

Чиновник Кохтла-Ярвеской горуправы по правопорядку Тимофей Корепов сказал Delfi, что собственнику здания было сделано предписание — ограничить доступ в него, но установленный крайний срок еще не наступил.

- Оно же годами стоит в таком виде. Почему раньше проблема не была решена?

- Сложно сказать. Я работаю на этой должности год, то есть примерно столько занимаюсь этим вопросом. Надо сказать, что собственник здания идет на контакт. Недавно удалось добиться, чтобы он привел в порядок территорию вокруг здания, обещает закрыть проходы, рассказывает Тимофей Корепов, предполагающий, что дело сдвинется с мертвой точки уже в октябре.

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ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

23.09.2018
К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц.
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