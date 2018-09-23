ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

Виктор пытается им втолковать, что, попадая в строение, они в числе прочего нарушают право на собственность. "Это как если бы вы пришли в чужую квартиру без спроса", — приводит пример мужчина, но дети откровенно не понимают, как эту развалину можно сравнить с нормальной квартирой. Наш собеседник считает, что есть риск и того, что в здании могут произойти какие-то обрушения.
Впрочем, на одном из порталов недвижимости о здании пишут ”Продаётся дом, 25 спален, цена — 22 900 €”.
Спальнями эти помещения мог назвать только человек с большим юмором, черным.
Виктор призывает всех родителей интересоваться у детей, где они бывают и говорить о тех опасностях, которые представляют собой заброшенные здания, и, конечно, надеется на то, что полиция и власти города активно будут решать проблему. Его личные контакты с собственником ни к чему не привели.
Комментарий полиции
Региональный полицейский Йыхвиского отдела полиции Роман Трубкин прокомментировал ситуацию.
”В связи с этим объектом полиции поступало несколько вызовов, касающихся нарушений общественного порядка, — говорит Трубкин. — По нашей информации, молодежь там проводит время и, например, прячется от дождя”.
По его словам, этим летом было больше сообщений, связанных с этим адресом, чем в прошлые годы. И в основном жалобы поступали на шумные сборища, а также люди информировали о том, что молодежь лазает по зданию.
”Кроме того, информировали о случаях разведения огня внутри здания”, — сообщает Роман Трубкин. Он добавляет, что патрульные полицейские периодически выезжали на место, реагируя на сигналы, изучали ситуацию, проводили беседы с подростками.
Полицейский подчеркивает, что собственник недвижимости обязан ограничить доступ туда посторонних, нести ответственность за ту опасность, которую оно представляет.
”Мы писали в местное самоуправление, которое в свою очередь сделало предписание хозяину здания, — сообщает Роман Трубкин. – Ограничение доступа — в интересах самого собственника. Рядом с этой недвижимостью есть еще несколько заброшенных зданий, в отношении которых полиция выражала свое беспокойство местному самоуправлению. Полиция и дальше будет наблюдать за ситуацией в этих зданиях. Надеемся на то, что их собственники быстро примут меры".
Комментарий местного самоуправления
Чиновник Кохтла-Ярвеской горуправы по правопорядку Тимофей Корепов сказал Delfi, что собственнику здания было сделано предписание — ограничить доступ в него, но установленный крайний срок еще не наступил.
- Оно же годами стоит в таком виде. Почему раньше проблема не была решена?
- Сложно сказать. Я работаю на этой должности год, то есть примерно столько занимаюсь этим вопросом. Надо сказать, что собственник здания идет на контакт. Недавно удалось добиться, чтобы он привел в порядок территорию вокруг здания, обещает закрыть проходы, рассказывает Тимофей Корепов, предполагающий, что дело сдвинется с мертвой точки уже в октябре.