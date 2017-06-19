ВИДЕО: В ночь на 19 июня по Нарве бегал медведь

Камера наружного наблюдения нарвской гостиницы Inger около 3 часов утра зафиксировала медведя, бежавшего по проезжей части улицы Пушкина в сторону транспортного кольца, пересечения улиц Пушкини, Кересе и Таллиннского шоссе.

Директор по развитию гостиницы Inger сказал Delfi, что медведя заметила работавшая этой ночью на рецепции сотрудница гостиницы. Изотов сообщает, что именно после ее рассказа о ночном явлении медведя посмотрели запись камеры, убедившись, что это действительно был медведь, а не крупная собака, например.

Увидев медведя в окно, менеджер гостиницы не выходила на улицу посмотреть, куда он побежал дальше. По информации Владимира Изотова, были и другие нарвитяне, которые видели в городе в столь ранний, или поздний час лесного гостя.