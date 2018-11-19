ВИДЕО: В Нарве ”убитые” тротуары превращают в велосипедные дорожки с помощью краски

На множестве участков будущей нарвской сети дорожек для пешеходов и велосипедистов в данный момент до сих пор идут подготовительные работы, где-то создают основание для укладки асфальта, где-то асфальт укладывают. Проект очень масштабный — протяженность запланированной сети велодорожек составит 38 километров, а общая сумма, предоставленная Нарве на развитие велосипедных дорожек — 7.4 млн евро.

Не везде создаются новые дорожки, то есть не везде укладывается новые асфальт. На некоторых участках ограничиваются нанесением разметки и выставлением знаков. Изначально так это и планировалось, но местами результаты такого подхода выглядят дико.

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов говорит, что попавшие на видео участки еще не приняты городскими властями. Вероятно, от подрядчика еще потребуют доработки — перерисовки, но о создании нового асфальтового покрытия речь не идет. Оно появится в лучшем случае в следующем году, если городская программа ямочного ремонта будет распространена и на эти участки.

Так или иначе Алексей Евграфов в любом случае предлагает сначала дождаться окончания проекта создания городских велодорожек и уже потом делать выводы.

”Когда примем работы, тогда будем говорить, что вам нравится, а что — не нравится”, — отмечает вице-мэр.