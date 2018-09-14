ВИДЕО: В Нарве прошел Забег фирм. Лучшие получили пиво

В забеге приняло участие 17 команда, а в общей сложности это 85 представителей различных фирм и организаций, в том числе школ, спортивных клубов, силовых структур.

Победителем стала команда Intervactechnology OÜ, которая получила главный приз от Noorus SPA Hotel (посещение VIP оазиса на команду), а так же другие призы от спонсоров. Второе место заняла команда спортивного клуба Äkkeküla SUKL, которая была награждена семейными подарочными картами на посещение водного центра Meresuu SPA Hоtel, а третье место — Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkond, эта команда бесплатно поиграет боулинг!

Лучшие команды получили комплекты специально приготовленного для забега живого пива Narvia 1345 и подарочные комплекты от спортивного клуба My Fitness Narva.

Между командами участниками была проведена лотерея. Каждая команда получила символические призы-сувениры от другой команды и никто не ушел домой без приза.

Не осталась без внимания и команда, занявшее последнее место — MTÜ Pereprojekt, ее поощрили сладких призом и кубком от организаторов.