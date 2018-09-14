14.09.2018, 14:10

ВИДЕО: В Нарве прошел Забег фирм. Лучшие получили пиво

 (8)
rus.delfi.ee
EST 6

В четверг в Нарве, на Липовой ямке, уже в пятый раз прошел забег–эстафета, к тором участвовали фирмы и организации.

В забеге приняло участие 17 команда, а в общей сложности это 85 представителей различных фирм и организаций, в том числе школ, спортивных клубов, силовых структур.

Победителем стала команда Intervactechnology , которая получила главный приз от Noorus SPA Hotel (посещение VIP оазиса на команду), а так же другие призы от спонсоров. Второе место заняла команда спортивного клуба Äkkeküla SUKL, которая была награждена семейными подарочными картами на посещение водного центра Meresuu SPA Hоtel, а третье место — Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkond, эта команда бесплатно поиграет боулинг!

Лучшие команды получили комплекты специально приготовленного для забега живого пива Narvia 1345 и подарочные комплекты от спортивного клуба My Fitness Narva.

Между командами участниками была проведена лотерея. Каждая команда получила символические призы-сувениры от другой команды и никто не ушел домой без приза.

Не осталась без внимания и команда, занявшее последнее место — MTÜ Pereprojekt, ее поощрили сладких призом и кубком от организаторов.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?

14.09.2018
Организатор курса ясновидения Юлар Линдепуу обещает решить психологические проблемы вашего ребенка: низкая самооценка, недостаток мотивации, неумение считаться с окружающими, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

”Приятной эту жизнь не назовешь”. Бывший заключенный рассказал о том, что ждет насильников в тюрьме

14.09.2018
Использование ”жидкого экстази” (гаммагидроксибутирата, GHB) для совершения изнасилования в Эстонии очень распространено, пишет Eesti Ekspress. Вышедший недавно на свободу мужчина рассказал, какая жизнь ждет насильников в тюрьме.
Подробнее



Два российских агента арестованы в Нидерландах при попытке похитить из лаборатории в Шпице данные по отравлению Скрипалей и химатакам в Сирии

14.09.2018
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух россиян, которые пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эти данные касались двух расследований — дела по отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также химической атаки в Сирии, в которой также подозревают Россию.
Подробнее

ФОТО │ Лучшие из лучших: обзор самых шикарных и красивых домов Эстонии

14.09.2018
Самые дорогие частные дома Эстонии расположены, в основном, в прибрежных районах столицы Эстонии — Мийдуранна, Пирита, Суурупи. Также в ожидании новых владельцев находятся несколько красивейших вилл в разных уголках Эстонии. Мы просмотрели крупнейшие порталы недвижимости и сделали небольшой обзор самых шикарных частных домов, выставленных на продажу.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Попытка купить на osta.ee пилу обернулась для мужчины двойной неудачей

14.09.2018
В начале июля Хейдо приобрел за 60 евро через портал osta.ee электропилу Fighter, но, не получив от продавца сообщения в течение 12 дней, которые указывались в объявлении в качестве срока отправки, открыл спор и пожелал вернуть свои деньги. Служба поддержки клиентов ответила, что в их силах лишь ограничить деятельность продавца и послать ему напоминание о необходимости выслать товар.
Подробнее



Актер из ”Весны” Оскара Лутса попался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения

14.09.2018
В июле актер Арно Лийвер (63), который в свое время сыграл Арно Тали в экранизации ”Весны” Оскара Лутса, был пойман на рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое, по имеющимся данным, составило 4 промилле, пишет Kroonika.
Подробнее