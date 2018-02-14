ВИДЕО: В День друзей нарвские детсадовцы пообщались с таллиннскими в режиме телемоста, вспомнив о юбилее Эстонии

По случаю сегодняшнего Дня друзей и приближающегося 100-летия Эстонии детишки из нарвского детского сада Tareke пообщались в режиме скайп-конференции с ровесниками из таллиннского Sitsi. Что интересно, это мероприятие входит в официальную программу EV100 и является уже вторым подарком Tareke республике на юбилей.

Воспитатели и воспитанники подготовительной группы Tareke рассказали ребятам из Sitsi о Нарве, а те, в свою очередь, представили Таллинн. Ребята пели песни, рассказывали стихи — скайп-конференция, которую официально называют ”телемостом” продолжалась минут 15 и хотя познакомила юных нарвитян с таллиннцами, заочно они общались и ранее.

Телемосту предшествовал обмен подарками — детские сады выслали друг другу

валентинки по почте.

Заведующая Tareke Елена Коновалова сказала Delfi, что в детском саду будут масштабно праздновать юбилей Эстонии 21 февраля, когда президент Эстонии приедет в Нарву для награждения удостоившихся государственных знаков отличия.

Не было идеи сводить ребятишек на Ратушную площадь, чтобы они смогли посмотреть на Керсти Кальюлайд своими глазами?

”Мы думали об этом, но 15.00 — не очень подходящее время. Ратуша довольно далеко от нашего детсада находится”, — сказала Коновалова.

В Tareke также предполагают, что 21 февраля на Ратушной площади будет очень многолюдно, и не факт, что детям удалось бы увидеть президента, приди они туда.

Ранее ребята из Tareke поздравили Эстонию мультфильмом ”Palju õnne, Kodumaa!”.