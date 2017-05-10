ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии снялась в откровенном музыкальном клипе

Министерство образования и науки обратило внимание на музыкальный ролик откровенного содержания с участием учителя физкультуры Йыхвиской гимназии Натальи Шабаршиной.

”Мы связались с директором школы, чтобы он обратили внимание на данную тему, поговорил с учителем и объяснил, что в связи с занимаемой должностью ожидания общества в отношении учителя завышены, поскольку кроме передачи знаний по предмету он должен служить для учеников примером”, — сказал руководитель отдела школьной сети министерства Райво Труммал изданию Põhjarannik.

В комментариях на Youtube видео называют ужасным мусором и присуждают статус музыкального ролика с самым большим количество оголенных пятых точек.

Сама учительница свое участие в видео комментировать не пожелала, сказав только, что это ее личная жизнь, которая никого не касается, и посоветовав тем, кто считает, что своими танцами она нарушила какой-либо закон Эстонской Республики, обратиться в полицию.

Директор школы Тармо Валгепеа сказал, что видел видео, и что там участвует один из сотрудников Йыхвиской гимназии, но на остальные вопросы не ответил. ”Согласно добрым традициям и договору, комментариев третьим лицам относительно рабочих отношений между работодателем и работником давать нельзя”, — сказал. По его словам, музыкальный клип является одной из форм творчества. ”Музыкальный клип, равно как и фильм, представление и прочее, представляет собой художественную форму, где участник представляет своей ролью ролевое поведение, предусмотренное сценаристом и постановщиком, то есть он не представляет самого себя, а исполняет конкретную роль”, — сказал директор.

”Как директор школы и работодатель я должен следить за исполнением законов, действующих в обществе общепринятых и имеющих однозначную трактовку моральных и этических правил, а также конкретных договоренностей. Моему субъективному мнению тут не место”, — подытожил он.