ВИДЕО: Тоом о выходе из партии подозреваемых в коррупции: сожалею. Может, не обо всех, но о некоторых точно

”Сожалею. Может, не обо всех, но о некоторых точно”, — сказала Тоом Delfi.

Она предположила, что некоторые из них хотели временно приостановить свое членство в партии, но ее устав этого не позволяет.

Также, по ее словам, на некоторых она очень обижена, и ей нужно время, чтобы разобраться с этим.

Тоом подчеркнула, что в Нарве более 500 членов Центристской партии, так что совсем с нуля начинать не придется.

Комментируя то, что многие жители города довольно критично относятся городской власти, Тоом вспомнила поговорку ”хорошо там, где нас нет”. ”В Нарве мне часто говорят о том, что я хороший человек, что местные не такие хорошие. Если бы я находилась в Нарве, то, может, это было бы не так. Всегда где-то в другом месте немного лучше”, — сказала политик.

Также Тоом выразила сожаление по поводу того, что в свое время не провела для нарвских центристов ликбез по трактовке закона. Многие члены горсобрания просто не знали, что это незаконного голосовать по вопросам, касающихся организаций, с которыми они связаны.

Председатель Центристской партии Юри Ратас в свою очередь сказал, что получившие подозрение в коррупции члены горсобрания Нарвы не могли оставаться в партии.

По словам Ратаса, его целью является защита интересов жителей города.

”Обеспечить, чтобы власть города Нарвы была прозрачной, честной и тратила каждый цент на развитие жилой среды”, — сказал премьер Delfi.

”Конечно, жаль, но вопрос в причинах”, — ответил Ратас на вопрос, жалко ли ему, что эти люди покинули ряды центристов.