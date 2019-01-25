ВИДЕО: Студенты Нарвского колледжа ТУ отметили Татьянин день скромным шествием и посвящением первокурсников непротивным напитком

Шествие получилось довольно скромным — полсотни студентов прошли от колледжа до ДК ”Ругодив” и обратно по тротуарам, не крича по пути речовок и обращая на себя внимание разве что факелами.

У ДК молодежь поела пирожков и посвятила в студенты собственно сам ДК ”Ругодив”, открывшийся в прошлом году после затяжного ремонта. За долгие года в студенты также были посвящены памятник Пушкина, Шведский лев, общежитие Нарвского колледжа, центр LAD, Art Club Ro-Ro, Нарвский замок.

Главными героями торжественной части праздника, как обычно, стали сдавшие первую сессию первокурсники, которых посвятили в студенты, дав отведать относительно удобоваримого напитка — коктейль из джина, водки, колы, морса.

Бывало, что в прошлые годы посвящение было больше похоже на инициацию, глоток коктейля был настоящим испытанием, когда в нем замешивали несовместимые ингридиенты — от шампанского, пива и водки до майонеза, молока и соевого соуса.