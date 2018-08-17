ВИДЕО: Стальнухин заявил, что нарвским депутатам предстоит "гореть в аду"

На повестке дня стоял вопрос о выборе нового председателя горсобрания. Стальнухин вскользь упомянул, что не будет голосовать за представленных двух кандидатов. "Извините меня, уважаемые коллеги, но вы для меня центристами не были последние полтора года", — обратился Стальнухин к депутатам горсобрания Нарвы.

Он пояснил, что такое отношение возникло после того, как Нарвское горсобрание проголосовало за создание в Нарве госгимназии, тем самым отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке.

С 2022 года все гимназическое образование в Нарве будет только на эстонском языке. Стальнухин обратил внимание, что за данное решение в Нарве проголосовали на сессии, которая проводилась единственный раз во вторник.

"Для чего?, — риторически спросил депутат. — А чтобы Стальнухин не приехал и не показал статистику, не показал вам проценты, не объяснил вам, что будет с этими детьми".

По словам Стальнухина, к 2022 году директоров школ будет назначать министр. "И если этим министром будет Юрген Лиги, то вам такого директора назначат! А тот подберет такой коллектив!" — не исключает такого развития сценария Стальнухин.

Депутат выразил надежду, что в Нарве решат вопрос по поводу возможности обучения на русском языке. "Каждый, кто лишает ребенка возможности получить образование на родном языке, будет гореть в аду. И вам эта дорога предстоит!"