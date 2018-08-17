17.08.2018, 11:20

ВИДЕО: Стальнухин заявил, что нарвским депутатам предстоит "гореть в аду"

 (54)
Роман Старапопов
 
Роман Викулов
 
Видео: "Наша Нарва"
 
EST 11

Вчера, 16 августа, на заседании горсобрания Нарвы депутат Михаил Стальнухин, работающий в составе Нарвского горсобрания и Рийгикогу, выступил с резкой критикой.

На повестке дня стоял вопрос о выборе нового председателя горсобрания. Стальнухин вскользь упомянул, что не будет голосовать за представленных двух кандидатов. "Извините меня, уважаемые коллеги, но вы для меня центристами не были последние полтора года", — обратился Стальнухин к депутатам горсобрания Нарвы.

Он пояснил, что такое отношение возникло после того, как Нарвское горсобрание проголосовало за создание в Нарве госгимназии, тем самым отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке.

С 2022 года все гимназическое образование в Нарве будет только на эстонском языке. Стальнухин обратил внимание, что за данное решение в Нарве проголосовали на сессии, которая проводилась единственный раз во вторник.

"Для чего?, — риторически спросил депутат. — А чтобы Стальнухин не приехал и не показал статистику, не показал вам проценты, не объяснил вам, что будет с этими детьми".

По словам Стальнухина, к 2022 году директоров школ будет назначать министр. "И если этим министром будет Юрген Лиги, то вам такого директора назначат! А тот подберет такой коллектив!" — не исключает такого развития сценария Стальнухин.

Депутат выразил надежду, что в Нарве решат вопрос по поводу возможности обучения на русском языке. "Каждый, кто лишает ребенка возможности получить образование на родном языке, будет гореть в аду. И вам эта дорога предстоит!"

Руководитель уже внепартийной фракции Narva — meie kodu, в состав которой вошли 20 депутатов, Алексей Воронов, рассказал Delfi, что слова Стальнухина про ”гореть в аду” никого не удивили. ”Мы слышали от него подобное и ранее. Тогда он говорил, что мы будем гореть в гиене огненной”, — сообщил Воронов.

По поводу примиряющего предложения собраться еще раз и обсудить ситуацию с гимназическим образованием в Нарве, председатель новой фракции заявляет, что это всего лишь предвыборная демагогия.

”Все решения уже приняты. Земля под строительство госгимназии выделена, проект разрабатывается. Сейчас в нарвских гимназиях преподавание на эстонском и русском языках ведется в пропорции ”60 на 40”, и в госгимназии также обучение не будет вестись только на эстонском. Единственное, что волнует сейчас Михаила Стальнухина — это то, что директора госгимназии будет назначать государство и он не позволит заниматься там политической агитацией, в которой политик заинтересован”, — уверен Алексей Воронов.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Дмитрий Кукушкин: а что, там тоже люди живут?!

17.08.2018
В газете Eesti Päevaleht, с которой наш портал RusDelfi входит в один издательский концерн Ekspress Meedia, каждую пятницу публикуются авторские колонки журналистов разных изданий концерна. В эту пятницу, 17.08, автором спецстраницы довелось стать мне. На фоне внезапного интереса к региону Ида-Вирумаа вообще и к Нарве в частности, я постарался донести до эстоноязычной аудитории точку зрения жителя Северо-Востока на происходящее. Одним из моих условий было разместить часть текста на русском языке, кириллицей.
Подробнее


В Финляндии четверо строителей из Эстонии избили соотечественника, ограбили его и вывезли в лес

17.08.2018
По данным финских СМИ, четверо эстоноземельцев в конце прошлого года в Хельсинки избили своего соотечественника, издеваясь над ним около двух часов. Потом ограбили и отвезли в лес.
Подробнее

Клещи атакуют: в этом году боррелиозом заразилось на 300 с лишним человек больше, чем в прошлом

17.08.2018
Вчера Эстония была напугана, когда из Германии поступила новость о попавших в Европу тропических клещах. Delfi поинтересовался у Департамента здоровья, каково положение с местными переносимыми клещами болезнями и как оно изменилось по сравнению с прошлым годом.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €

ФОТО: Стартует второй день чемпионата мира по авторалли, Тянак и Ярвеоя начали с победы

17.08.2018
На выходных продолжается чемпионат мира по авторалли в Германии. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя начали девятый этап крайне успешно - они победили в первом заезде. В пятницу, 17 августа, эстонцы должны преодолеть 8 скоростных участков.
Подробнее

Что известно о главе МИД Австрии, на свадьбу которой едет Путин

17.08.2018
На свадьбу 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль вряд ли бы обратили внимание в России, если бы не одно обстоятельство — в числе гостей торжества будет Владимир Путин. Би-би-си рассказывает, что известно о чиновнице, которую лично приедет поздравлять президент России.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ| Горячие девушки и жаркая музыка! Axwell Λ Ingrosso завершили первый день Weekend фестиваля

16.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит знаменитый музыкальный фестиваль Weekend. Бублик присутствует на месте и делится с вами самыми свежими новостями и фотографиями! Галерея пополняется!
Подробнее