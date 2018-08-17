ВИДЕО: Стальнухин заявил, что нарвским депутатам предстоит "гореть в аду"

Вчера, 16 августа, на заседании горсобрания Нарвы депутат Михаил Стальнухин, работающий в составе Нарвского горсобрания и Рийгикогу, выступил с резкой критикой.
На повестке дня стоял вопрос о выборе нового председателя горсобрания. Стальнухин вскользь упомянул, что не будет голосовать за представленных двух кандидатов. "Извините меня, уважаемые коллеги, но вы для меня центристами не были последние полтора года", — обратился Стальнухин к депутатам горсобрания Нарвы.
Он пояснил, что такое отношение возникло после того, как Нарвское горсобрание проголосовало за создание в Нарве госгимназии, тем самым отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке.
С 2022 года все гимназическое образование в Нарве будет только на эстонском языке. Стальнухин обратил внимание, что за данное решение в Нарве проголосовали на сессии, которая проводилась единственный раз во вторник.
"Для чего?, — риторически спросил депутат. — А чтобы Стальнухин не приехал и не показал статистику, не показал вам проценты, не объяснил вам, что будет с этими детьми".
По словам Стальнухина, к 2022 году директоров школ будет назначать министр. "И если этим министром будет Юрген Лиги, то вам такого директора назначат! А тот подберет такой коллектив!" — не исключает такого развития сценария Стальнухин.
Депутат выразил надежду, что в Нарве решат вопрос по поводу возможности обучения на русском языке. "Каждый, кто лишает ребенка возможности получить образование на родном языке, будет гореть в аду. И вам эта дорога предстоит!"
Руководитель уже внепартийной фракции Narva — meie kodu, в состав которой вошли 20 депутатов, Алексей Воронов, рассказал Delfi, что слова Стальнухина про ”гореть в аду” никого не удивили. ”Мы слышали от него подобное и ранее. Тогда он говорил, что мы будем гореть в гиене огненной”, — сообщил Воронов.
По поводу примиряющего предложения собраться еще раз и обсудить ситуацию с гимназическим образованием в Нарве, председатель новой фракции заявляет, что это всего лишь предвыборная демагогия.
”Все решения уже приняты. Земля под строительство госгимназии выделена, проект разрабатывается. Сейчас в нарвских гимназиях преподавание на эстонском и русском языках ведется в пропорции ”60 на 40”, и в госгимназии также обучение не будет вестись только на эстонском. Единственное, что волнует сейчас Михаила Стальнухина — это то, что директора госгимназии будет назначать государство и он не позволит заниматься там политической агитацией, в которой политик заинтересован”, — уверен Алексей Воронов.