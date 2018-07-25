ВИДЕО: Смотрите, как идет реконструкция Нарвского замка

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В данный момент сносят построенную в конце 1980-х — начале 1990-х гг лестницеу восточного флигеля Нарвского замка, с целью освободить место для новой лестницы и лифта, который облегчит пребывание в музее пожилых и передвигающихся на инвалидной коляске посетителей.