18.03.2017, 17:20

ВИДЕО: ”Рождественский благовест” передал детскому центру ”Матвейка” собранные средства


rus.delfi.ee
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”Рождественский благовест” Радио 4 собрал для нарвского детского центра ”Матвейка”, где проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, более 23 тысяч евро.

Центр собирается приобрести на эти деньги специальную подвесную систему, с помощью которой дети с нарушением движения смогут научиться ходить. 17 марта в домашней, но торжественной обстановке символический чек был передан ”Матвейке”, пишет "Виру Проспект".

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