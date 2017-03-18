ВИДЕО: ”Рождественский благовест” передал детскому центру ”Матвейка” собранные средства

”Рождественский благовест” Радио 4 собрал для нарвского детского центра ”Матвейка”, где проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, более 23 тысяч евро.

Центр собирается приобрести на эти деньги специальную подвесную систему, с помощью которой дети с нарушением движения смогут научиться ходить. 17 марта в домашней, но торжественной обстановке символический чек был передан ”Матвейке”, пишет "Виру Проспект".