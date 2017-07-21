ВИДЕО: Проведшего в Нарве 3 дня и попавшего в ДТП молодого лося застрелили

21 июля утром охотники умертвили в Нарве покалеченнного в ДТП лосенка, одним выстрелом вдали от посторонних глаз, сообщает Rus.err.

Около 8 утра Центр тревоги получил сообщение о том, что возле дома в конце улицы Пушкина находится молодой лось, проведший уже три дня на окраине города и успевший попасть под машину.

Прибывшие спасатели, оценив обстановку, сообщили о случившемся Инспекции по защите окружающей среды и Ида-Вирускому обществу охотников. Специалисты пришли к выводу, что полученные лосем, которому было чуть больше года, травмы (одна передняя нога — сломана, обе задние — травмированы) несовместимы с жизнью и животное застрелили.

Руководитель уездного общества охотников Эгерт Мальтс высказал Rus.err сожаление, что видевшие лося до ДТП люди не сообщили о нем спасателям своевременно.