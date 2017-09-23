ВИДЕО: Посол США участвовал в открытии йыхвиского детсада Sipsik после реконструкции

21 сентября посол США Джемс Д. Мелвилл побывал в Йыхви, где присутствовал на церемонии по поводу завершения реновации местного детского сада Sipsik.

Здание садика было утеплено и обрело новый облик, благодаря гуманитарной программе посольства США в Эстонии. Садик получил фасад, удерживающий тепло, крышу, благодаря помощи американского дипломатического ведомства.

Посол Джеймс Д. Мелвилл сказал на церемонии, что поездка за пределы эстонской столица — важная часть дипломатической работы, и он рад побывать в таком красивом здании, в какое превратился детский сад в Йыхви.

”Считаю, что лучшее использование правительственного ресурса, это потратить его на детей — их безопасность и благополучие”, — отметил глава американского дипломатического ведомства.

Старейшина Йыхвиской волости Алексей Наумкин тепло поблагодарил американского дипломата за гуманитарную помощь.

Видеозапись о пребывании посла США на церемонии в Йыхви предоставил частный телеканал LiTes.