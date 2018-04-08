ВИДЕО: Поможем детям исполнить мечту! Пара нарвских танцоров на инваколясках стремится попасть на Кубок Континентов

Маша Иванова и Матвей Середницкий — обычные, но в то же время особенные дети. Они живут в Нарве, занимаются в центре ”Матвейка”, который открылся в городе более шести лет назад. Центр был открыт на базе НКО Семейный проект (MTU Pereprojekt), созданном с целью повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Основателями центра являются супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей. На открытие центра их вдохновил сын Матвей, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата. Сейчас мальчик и его партнерша Маша готовятся к соревнованиям по танцам в инваколясках и мы можем им помочь!
Год назад, на 5-летие центра в Нарву приезжали гости из Петербурга — руководитель РОО ”Аревик” Леник Атанесян и ее помощник Анна Авакян. Леник Атанесян является основателем центра лечебной педагогики и искусства в Санкт-Петербурге, учредителем первой в России Академии реабилитации и социальной хореографии, а также организатором уникального ежегодного бала на колесах. Несколько участников этого бала тогда продемонстрировали своим эстонским друзьям танец и доказали, что жизнь не заканчивается в инвалидной коляске.