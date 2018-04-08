08.04.2018, 11:51

ВИДЕО: Поможем детям исполнить мечту! Пара нарвских танцоров на инваколясках стремится попасть на Кубок Континентов


rus.delfi.ee
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Маша Иванова и Матвей Середницкий — обычные, но в то же время особенные дети. Они живут в Нарве, занимаются в центре ”Матвейка”, который открылся в городе более шести лет назад. Центр был открыт на базе НКО Семейный проект (MTU Pereprojekt), созданном с целью повысить качество жизни детей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Основателями центра являются супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей. На открытие центра их вдохновил сын Матвей, имеющий нарушения опорно-двигательного аппарата. Сейчас мальчик и его партнерша Маша готовятся к соревнованиям по танцам в инваколясках и мы можем им помочь!

Год назад, на 5-летие центра в Нарву приезжали гости из Петербурга — руководитель РОО ”Аревик” Леник Атанесян и ее помощник Анна Авакян. Леник Атанесян является основателем центра лечебной педагогики и искусства в Санкт-Петербурге, учредителем первой в России Академии реабилитации и социальной хореографии, а также организатором уникального ежегодного бала на колесах. Несколько участников этого бала тогда продемонстрировали своим эстонским друзьям танец и доказали, что жизнь не заканчивается в инвалидной коляске.

Именно тогда для Матвея, Маши и других детей из центра ”Матвейка” началась, можно сказать, новая эпоха. Вскоре они и сами начали заниматься танцами на инвалидных колясках, а теперь, по прошествии года, уже очень серьезно готовятся принять участие в Международном Кубке континентов, который пройдет грядущей осенью в Санкт-Петербурге.

Поможем Маше и Матвею стать Супергероями и представить нашу страну на этом престижном конкурсе!

Для этого можно принять участие в благотворительной кампании по сбору средств на платформе Hooandja.

Всех, кто готов предложить свою помощь и поддержку, ждут также в Фонде MTÜ BeU Superhumans.

Подробности — в нашем сюжете!

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