ВИДЕО: Поможем детям исполнить мечту! Пара нарвских танцоров на инваколясках стремится попасть на Кубок Континентов

Именно тогда для Матвея, Маши и других детей из центра ”Матвейка” началась, можно сказать, новая эпоха. Вскоре они и сами начали заниматься танцами на инвалидных колясках, а теперь, по прошествии года, уже очень серьезно готовятся принять участие в Международном Кубке континентов, который пройдет грядущей осенью в Санкт-Петербурге.

Поможем Маше и Матвею стать Супергероями и представить нашу страну на этом престижном конкурсе!

Для этого можно принять участие в благотворительной кампании по сбору средств на платформе Hooandja.

Всех, кто готов предложить свою помощь и поддержку, ждут также в Фонде MTÜ BeU Superhumans.

Подробности — в нашем сюжете!