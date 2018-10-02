ВИДЕО: Подобной нарвской анимационной студии S.H.A.R.K нет и в Таллинне

”Есть сотрудники из Нарвы, Таллинна, России, Германии, которые занимаются игровыми разработками в виртуальной реальности”, — говорит руководитель компании S.H.A.R.K Андрей Семишин.

Андрей рассказывает, что фирма создает игры для игровых центров и залов, в том числе в Москве, Петербурге.

- В Эстонии много таких студий?

- Вообще нет, — говорит Андрей Семишин. — То есть есть те, которые занимаются виртуальной реальностью, но нет таких, которые как мы, занимается позиционированием человека в конкретном месте, давая какие-то предметы в руки в ходе игры.

Андрей Семишин сообщает, что его компания также занимается развитием обучающих программа, связанных со школьным образованием.