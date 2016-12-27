24 декабря в Нарве в четвертый раз прошел благотворительный рождественский забег.

Цель забега была в том, чтобы оказать помощи детям и собрать деньги на организацию спортивных мероприятий для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу, которые организует MTÜ Hingesoojus.

Всего за забег было собрано 217 евро, которые будут переданы организации Hingesoojus MTÜ.

Всего в мероприятии приняло участие около 100 человек, из них 45 детей. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, праздничное настроение присутствовало у всех.

Все зарегистрированные участники получили символические рождественские подарки от организаторов в виде колокольчиков, которые участники прикрепляли к одежде и бежали вместе с ними. Каждый участник получил купон на бесплатное посещение тренировки от спа-отеля Meresuu.

В конце была лотерея, выbгравшие получили призы от спа-отелей Meresuu и Noorus и спортивного клуба MyFitness.

Организаторы благодарят всех, кто поддержал организацию и проведение благотворительного забега!

Мероприятие организовал спортивный клуб Motus.

Мероприятие поддерживали: Нарвская горуправа, торговые центры Fama и Astri, MyFitness Narva Fama, Нарвский колледж Тартуского университета, информационный портал www.tema.ee, MTÜ Loomeloom, MTÜ Hingesoojus, Trükikoda Koit, Noorus SPA Hotel, Meresuu Spa Hotel, Narva Visitor Centre, Victoria Bastioni Kasematid, My Fitness Narva, спортивный клуб Äkke, праздничное агентство Unistus, Santafest, благотворительный фонд Ray of Sun, газета "Нарва", "Нарвская газета", газета "Город", инфоспонсор www.seti.ee.