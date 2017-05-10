ВИДЕО: Нарвский ренессанс — смотрите, как развивают восточный центр Эстонии

Бывшую некогда жемчужиной барокко Нарву история не пощадила. Вторая мировая война оставила город в руинах. Советская власть заново отстроила город, но в восстановившей независимость Эстонии Нарва осталась на заднем плане. Большие заводы закрылись, расцвела безработица и преступность. Большинство эстонцев обходили Нарву стороной. Теперь же там подули другие ветры.

Различные организации сообщили о планах переехать в Нарву, и ходят разговоры о различных проектах, которые инициируют именно в восточном центре Эстонии. Неужели наконец пришло время говорить о ренессансе Нарвы как таковом? Delfi TV отправилось на место и разузнало. Смотрите видео!