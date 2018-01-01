01.01.2018, 01:49

ВИДЕО: Нарвские частные фейерверки по случаю российского Нового года были интенсивнее, чем по случаю эстонского, но…

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Роман Викулов
Роман Викулов
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ВИДЕО: Нарвские частные фейерверки по случаю российского Нового года были интенсивнее, чем по случаю эстонского, но…
Roman Vikulov, Delfi

31 декабря сразу после 23.00 нарвитяне салютовали заметно более активно, чем сразу после 24.00. Но исходя из этого делать делать вывод, что жители Нарвы празднуют российский Новый год с большим энтузиазмом, чем эстонский, было бы скоропалительно.

Фейерверк, созданный нарвитянами совместными усилиями на собственные деньги сразу после 23.00 уложился менее чем в 15 минут (его интенсивная часть), а после 24.00 частный салют растянулся более, чем на полчаса.

Очевидно, что после российского Нового года нарвитяне спешили вернуться к праздничным столам, выйдя на улицы сразу после 23.00, потому плотность огня была более высокой. А после эстонского Нового года многие спешили на Петровскую площадь, чтобы повеселиться на городской новогодней вечеринке и посмотреть на фейерверк, организованный на бюджетные деньги. Те, кто на елку не пошел могли заниматься собственными фейерверками неторопливо.

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