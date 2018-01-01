ВИДЕО: Нарвские частные фейерверки по случаю российского Нового года были интенсивнее, чем по случаю эстонского, но…

31 декабря сразу после 23.00 нарвитяне салютовали заметно более активно, чем сразу после 24.00. Но исходя из этого делать делать вывод, что жители Нарвы празднуют российский Новый год с большим энтузиазмом, чем эстонский, было бы скоропалительно.

Фейерверк, созданный нарвитянами совместными усилиями на собственные деньги сразу после 23.00 уложился менее чем в 15 минут (его интенсивная часть), а после 24.00 частный салют растянулся более, чем на полчаса.