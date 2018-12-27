27.12.2018, 17:42
ВИДЕО: Нарвская полиция просит помощи в установлении личности людей
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с правонарушением.
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с правонарушением.
Если кто-то опознает этих молодых людей, просим сообщить об по телефону 357 6054 или по адресу электронной почты tatjana.loginova@politsei.ee.
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