ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль сбил медведя — страдания животного пришлось прекратить

Как сказал Delfi, исполнительный директор Ида-вируского союза охотников Эгерт Малтс, сообщение о животном поступило на дежурный номер Инспекции по защите окружающей среды около 23 часов вечера. ”На место специалисты прибыли в 23:30. Автомобиля там не было, но наблюдались его части. В 50 метрах был найден бурый медведь с полностью переломанными задними лапами. Было решено прекратить страдания животного гуманным способом”, — сказал он.