ВИДЕО: На главной нарвской горке так оживленно, что даже опасно

Народу так много, что регулярно происходят столкновения, в частности зачастую съезжающие с горы сбивают поднимающихся в гору.Родителям, отправляющимся на Ореховку с маленькими детьми, следует быть особенно нимательнымии и осторожными.

Нарвитянин Максим сказал Delfi, что когда его 4-летнего сына, только съехавшего с горки и встававшего с санок, сбили большие ребята, он не столько пострадал, сколько перепугался, но пришлось уйти с горки, и больше кататься ребенок в принципе не хочет.

"Я, конечно, сам виноват. Там слишком много народу, и надо было идти в другое место", - признает мужчина.