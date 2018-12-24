24.12.2018, 18:10

ВИДЕО: На главной нарвской горке так оживленно, что даже опасно

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: На главной нарвской горке так оживленно, что даже опасно
Roman Vikulov

Идеальная зимняя погода и выходные дни собирают на Ореховой горке, расположенной в нарвской зоне спорта и отдыха Ãkkeküla, огромное количество любителей покататься на санках и не только - на всем, на чем можно кататься с горы..

Народу так много, что регулярно происходят столкновения, в частности зачастую съезжающие с горы сбивают поднимающихся в гору.
Родителям, отправляющимся на Ореховку с маленькими детьми, следует быть особенно нимательнымии и осторожными.

Нарвитянин Максим сказал Delfi, что когда его 4-летнего сына, только съехавшего с горки и встававшего с санок, сбили большие ребята, он не столько пострадал, сколько перепугался, но пришлось уйти с горки, и больше кататься ребенок в принципе не хочет.

"Я, конечно, сам виноват. Там слишком много народу, и надо было идти в другое место", - признает мужчина.

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