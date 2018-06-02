ВИДЕО: На Дне Нарвы выступил Игорь Корнелюк, на очереди — "СерьГа" и "Ногу свело"

Игорь Корнелюк собрал у большой сцены на Петровской площади многих нарвитян, пришедших на главный городской праздник, но в пляс пустились лишь единицы.

Около 21:00 свое выступление начнет группа "Ногу свело", а перед нею на сцену выйдет рок-команда "СерьГа", как и другие главные музыкальные герои Дня Нарвы прибывшая из России.

На открытие Дня города обещали невероятный перформанс с участием 500 юных нарвитян, но запомнился он в основном стойкостью, на уровне героизма, ребят, не только выступавших в полиэтиленовых дождевиках, по сути — индивидуальных парниках, но и прошедших в них перед тем по всему городу. Невероятную стойкость детей и беспечность организаторов отметили многие наблюдатели.