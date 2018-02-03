ВИДЕО: Молодежь из Ида-Вирумаа и Таллинна направила президенту письмо

В Пярну состоялся семинар, организованный молодёжным объединением "Открытая Республика", на который собрались молодые люди из Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинна.

В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики участники составили видеообращение к президенту, в котором говорят о своих надеждах и переживаниях, о том, что для них значит быть жителем Эстонии, и какие вещи должна ценить страна, отмечающая вековой юбилей, чтобы успешно и счастливо существовать, сообщает "Открытая Республика".



"В рамках программы, которую финансировал Erasmus+, мы провели молодёжный семинар, где попросили молодёжь написать о своих надеждах, которые связаны с будущим Эстонии. Выяснилось, что основная озабоченность у молодых связана с образованием. Например, они считают, что качество и имидж средне-специального образования могли бы вырасти, а отсутствие платы за высшее образование ещё не означает, что имеющие финансовые проблемы семьи могут позволить своим детям обучение в вузе без необходимости студентам одновременно ходить на работу", — заявил руководитель программы молодёжного участия молодёжного объединения "Открытая Республика" Станислав Титушко.

В семинаре приняли участие молодёжь из разных городов, в основном из Ида-Вирумаа и Таллинна. Также в мероприятии участвовали и обучающиеся в Эстонии студенты из Украины и России.

"Например, для иностранных студентов самой заметной проблемой была разобщённость в эстонском обществе. Люди, говорящие на эстонском и русском языке, общаются друг с другом мало. Приехавшие из России студенты отметили, что ждут в Эстонии куда более интенсивной интеграции, межкультурного диалога и изучения языка, чем видят сейчас на практике. Проблему языка отметили и школьники из Нарвы, по оценке которых предметов на эстонском в школах могло бы быть и больше, если бы хватало владеющих эстонским языком учителей, которые бы приходили работать в школы Ида-Вирумаа", — добавил Титушко.

Видеообращение главе государства было сделано в рамках инициативы

#напишиЭстонии, которую объявила канцелярия президента.