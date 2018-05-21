21.05.2018, 21:30

ВИДЕО: Красота! Гигантский портрет Яака Йоала в Нарве с высоты птичьего полета

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Красота! Гигантский портрет Яака Йоала в Нарве с высоты птичьего полета
Kaader videost

В воскресенье нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья.

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ВИДЕО: Красота! Гигантский портрет Яака Йоала в Нарве с высоты птичьего полета

21.05.2018
В воскресенье нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья.
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