ВИДЕО: Красота! Гигантский портрет Яака Йоала в Нарве с высоты птичьего полета

В воскресенье нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья.
Смотрите не законченный результат!
В воскресенье нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья.
Смотрите не законченный результат!
Product quality manager
STORA ENSO EESTI AS
Tähtaeg: 01.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.