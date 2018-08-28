28.08.2018, 20:10

ВИДЕО | Кальюлайд в Нарве: президент Эстонии является и президентом нарвитян

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rus.delfi.ee
EST

"Мне показалось, что Нарва — обычный эстонский город", — сказал журналистам президент Керсти Кальюлайд, переехавшая в Нарву на десять дней по работе.

На вопрос о том, каково было говорить с местными жителями на русском — их родном — языке, Кальюлайд ответила, что сомневается, что говорила с ними на родном для них языке, так как их корни — не в России.

"Изменения начнутся тогда, когда путешествующий внутри страны турист найдет дорогу в Нарву. Важно, чтобы Нарву посетили эстонцы, не добравшиеся сюда за 25 лет. Я способствую тому, чтобы лед тронулся", — сказала президент.

На вопрос о том, могла бы в Нарве состояться встреча между президентом ЭР и президентом Рф Владимиром Путиным, Кальюлайд ответила, что важнее гипотетического места — вопрос ратификации договора о границе с Россией.

"Президент Эстонии является и президентом нарвитян", — сказала она в заключение.

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