ВИДЕО | Как в Йыхви с Днем отца поздравляли

Действие проходило, как в большом зале, так и в фойе Концертного дома. Здесь расположилась молодежная видеостудия, ученики которой в течение нескольких часов собирали видеопоздравления для пап. Все записанные поздравления через некоторое время появились на большом экране, что стало для многих гостей приятным сюрпризом.

В создании ролика принимали участие ученики видеостудии "Первый кадр", действующей при Йыхвиском центре культуры и интересов. Поздравить отцов с праздником могли все желающие. Это первая работа учеников студии, которая открылась в Йыхви осенью этого года.

Фото: молодежная студия "Первый кадр"





Фото: молодежная студия "Первый кадр"





Фото: молодежная студия "Первый кадр"





Фото: молодежная студия "Первый кадр"



