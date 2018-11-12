12.11.2018, 16:22

ВИДЕО | Как в Йыхви с Днем отца поздравляли

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rus.delfi.ee
EST

11 ноября в Йыхвиском концертном доме состоялась праздничная программа, посвященная Дню отца. В праздновании приняли участие творческие коллективы, представители различных учебных и государственных учреждений. Работали мастерские, состоялся большой праздничный концерт.

Действие проходило, как в большом зале, так и в фойе Концертного дома. Здесь расположилась молодежная видеостудия, ученики которой в течение нескольких часов собирали видеопоздравления для пап. Все записанные поздравления через некоторое время появились на большом экране, что стало для многих гостей приятным сюрпризом.

В создании ролика принимали участие ученики видеостудии "Первый кадр", действующей при Йыхвиском центре культуры и интересов. Поздравить отцов с праздником могли все желающие. Это первая работа учеников студии, которая открылась в Йыхви осенью этого года.

Фото: молодежная студия "Первый кадр"


Фото: молодежная студия "Первый кадр"


Фото: молодежная студия "Первый кадр"


Фото: молодежная студия "Первый кадр"


Фото: молодежная студия "Первый кадр"
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