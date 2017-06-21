ВИДЕО: Как популярный российский блогер Варламов гулял по Нарве и Ивангороду и на что обратил внимание

Один из самых известных российских блогеров-фотографов Илья Варламов, прославившийся во многом благодаря своим путевым заметкам, делающимся во время или по итогам визитов в города России и не только, выложил в своем блоге видео, посвященное Нарве и Ивангороду.

Разделенные рекой Нарова и государственной границей города Илья Варламов, чей блог ежемесячно читает около 1.5 миллионов человек, посетил 11 июня.

О первых впечатлениях популярного блогера Delfi уже рассказывал. Тогда Варламов обратил внимание на то, что хотя в обоих городах живут преимущественно русские люди, разница между ними огромна.

”Пример Нарвы и Ивангорода особенно интересен тем, что фактически большую часть своей истории это был один город. Даже в советское время, несмотря на то, что между городами проходила граница Эстонской ССР и Российской СФСР, город фактически был единым целым. Из одной части в другую ходили автобусы. Люди могли жить в Нарве, а работать в Ивангороде, и наоборот. Сегодня здесь проходит государственная граница, а за забором начинается уже не советская Нарва, а Евросоюз”, — пишет Варламов.

От продолжения путевых заметок Варламова по итогам визита в Нарву и Ивангород можно было бы ожидать большей критики в адрес Нарвы, в которой все далеко не так благополучно с точки зрения развития городского пространства, как можно подумать судя по восторженным отзывам авторитетного российского блогера.

Проект Варламова ”Граница”, в рамках которого блогер побывал в Нарве и Ивангороде, по его словам, был запущен, "чтобы развеять миф о страшной российской погоде, о загадочной русской душе, менталитете, инопланетянах, таинственных врагах". Илья Варламов уже написал о российско-финской границе, про Выборг и Лаппеэнранту, про Святогорск и Иматру.