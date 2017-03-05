ВИДЕО: К чему мигалки и сирена? Полицейские соврешают опасные маневры и едут на красный свет

Вчера видеорегистратор жительницы Кохтла-Ярве запечатлел, как полицейский автомобиль совершил несколько опасных маневров и проехал на красный свет, не включая поворотники и мигалки с сиреной.

Инцидент произошел в субботу около двух часов дня в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. За сутки в социальных сетях видеороликом поделились 2300 раза.

Заснявшая видео Кайза рассказала Delfi, что сначала полицейский автомобиль ехал спокойно рядом с ее машиной, а потом вдруг резко начал вытворять опасные маневры. По ее словам, после этого он снова замедлил ход и как ни в чем не бывало вернулся на базу, то есть полицейские на вызов не спешили.