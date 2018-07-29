29.07.2018, 14:47

ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд

 (7)
Видео: Дмитрий Федоткин
Видео: Дмитрий Федоткин
EST 14

В Нарва-Йыэсуу произошел лесной пожар из-за которого изменено движение.

Перекресток Ауга-Рая закрыт. Вдоль улицы Кудрукюла-Рая брошен пожарный рукав для доставки воды из реки.

Пожарный рукав перекрывает повороты с улицы Кудрукюла на улицы Парги, Кеск, Каряа, MМяэ, Ынне, Йыэ. В этих местах проезды для транспорта закрыты.

В городе у автобусной остановки по улице Калдаa (в народе Тралфлот) создан переезд через пожарный рукав и полиция регулирует движение. Регулировщики небольшими порциями запускают машины в город и выпускают. Образуются небольшие заторы.

Kaart

В нижней схеме красным отмечено, как проходит пожарный рукав через город.

Kaart
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков

29.07.2018
Для многих сдача квартиры в аренду — дополнительный способ заработка. Ведь не простаивать же жилью, если пока что необходимости в нем нет. Казалось бы, при наличии договора все вопросы между владельцами квартиры и арендаторами должны решаться легко.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Авария с Ferrari, температурный рекорд и лесной пожар в Ида-Вирумаа

29.07.2018
- В Вильяндимаа в аварию попала люксовая машина Ferrari, которая была зарегистрирована в Эстонии всего две недели назад.
- В Эстонии побит температурный рекорд!
- В Нарва-Йыэсуу спасатели продолжают бороться с лесным пожаром, движение в городе затруднено из-за проложенных по дорогам рукавов.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Громкое увольнение в РПЦ: Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева

29.07.2018
Патриарх Кирилл освободил гендиректора художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей, занимаемых в организациях Русской церкви, сообщает в воскресенье официальный сайт Московского патриархата.
Подробнее

Сегодня в Эстонии установлен новый температурный рекорд с 1905 года!

29.07.2018
Как сообщалось ранее, сегодня днем между 13 и 14 часами в Таллинне был побит температурный рекорд этого года. В Таллинне столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. А примерно в 18:00 столбик термометра показывал 34,2 градуса!
Подробнее

Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
177,65 €

МНЕНИЕ: Как здешнюю ситуацию с гражданством видят в Германии: основы для оценок

29.07.2018
В марте я писал о том, что меня сильно беспокоит проблема эстонских ”серопаспортников” и русского меньшинства у меня на родине, в Эстонии, и о том, что я привлёк к этой ситуации внимание германских парламентариев. Ответ от федерального правительства Германии получен.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ