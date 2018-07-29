ВИДЕО и СХЕМА: В Ида-Вирумаа продолжается тушение лесного пожара. Смотрите, как организовано движение в объезд

В Нарва-Йыэсуу произошел лесной пожар из-за которого изменено движение.

Перекресток Ауга-Рая закрыт. Вдоль улицы Кудрукюла-Рая брошен пожарный рукав для доставки воды из реки.

Пожарный рукав перекрывает повороты с улицы Кудрукюла на улицы Парги, Кеск, Каряа, MМяэ, Ынне, Йыэ. В этих местах проезды для транспорта закрыты.

В городе у автобусной остановки по улице Калдаa (в народе Тралфлот) создан переезд через пожарный рукав и полиция регулирует движение. Регулировщики небольшими порциями запускают машины в город и выпускают. Образуются небольшие заторы.

Kaart

В нижней схеме красным отмечено, как проходит пожарный рукав через город.