28.08.2018, 16:00

ВИДЕО И ФОТО: Прогулявшись по нарвскому променаду, президент очень много и хорошо говорила с народом по-русски

 (24)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд около часа провела в общении с нарвитянами и гостями города, свободно используя и русский язык, гуляя по променаду и наслаждаясь видом на реку и расположенные на ее берегах крепости. Удивительно, но за это время ей передали всего одну просьбу о помощи, а практически все беседы не касались проблем, зачастую выливаясь в обмен комплиментами.

В самом начале прогулки, которая стартовала у памятника ”Шведский лев”, одна женщина передала президенту письмо с просьбой о помощи. Она сказала, что просьба касается девочки, которая пришла с ней к президенту, а о ее содержании ничего более не сказала.

Всю дорогу президента сопровождал Силуан Бабарыкмн, молодой человек, передвигающийся на коляске с посторонней помощью. У него есть одна проблема, но поговорить о ней он хотел с мэром Нарвы Тармо Таммисте, а не с президентом. Силуан организует в эту пятницу конференцию ”для людей с особыми потребностями и обычной молодежи” под названием ”Единство Ида-Вирумаа”, в которой примут участие в числе прочих представители нарвской власти, Социального департамента, Рабочей кассы. Место для конференции удалось найти, но на организацию кофе-пауз денег нет, и рассказывать об этом президенту Силуан не стал.

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Большинство разговоров Керсти Кальюлайд с нарвитянами и гостями города касались того, какой Нарва — прекрасный город, по мнению президента и ее собеседников. На жизнь нарвитяне не жаловались и вопросы большой политики не затрагивали. Разве что компания пенсионеров, с которой президент побеседовала, говорила в числе прочего о необходимости дружбы с Россией. Президент сказала, что на уровне народной дипломатии отношения между странами очень хорошие, подчеркнув, что, говоря о России, она отделяет страну от ее власти.

В нескольких беседах поднимался вопрос эстонского языка — нарвитяне и гости города жаловались на то, что без практики изучать эстонский язык очень сложно. Студентка Нарвского колледжа Тартуского университета, приехавшая учиться в нем из России, спросила у господи Кальюлайд совет: с чего начать изучение эстонского?

”Я бы начала с общения с другими студентами. нужно просто говорить, говорить и говорить. И не надо бояться делать ошибки. Я думаю, что уже в первый год большинство студентов осваивает эстонский на хорошем уровне”, — сказала президент.

Интересно, что большинство бесед Керсти Кальюлайд провела на русском, продемонстрировав прекрасное владение им.

Неоднократно она упоминала о том, что в свое время работала в концерне Eesti Energia, указывая таким образом на то, что знакома с энергетикой, столь важной для Ида-Вирумаа и Нарвы. Множество раз говорила о том, какой Нарва прекрасный город и какие замечательные в нем живут люди. Нарвитяне и гости города отвечали ей комплиментами. Одна пенсионерка сказала, что восхищается президентом и гордится тем, что это место у нас в стране занимает молодая женщина.

”С каждым годом Нарва становится все краше и краше. Поэтому гости к нам приезжают, и мы всем рады. И вы почаще приезжайте”, — сказала президенту одна из нарвитянок. Примерно эти слова Кальюлайд сегодня услышала от очень многих. Все разговоры велись в неизменно доброжелательном тоне. Президент поговорила на променаде с парой десятков человек.

Tallinn Hockey weekend
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