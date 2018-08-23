23.08.2018, 10:34

ВИДЕО И ФОТО: ”Кремлевские соловьи” улетели, но, может быть, еще вернутся

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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В среду, 22 августа, на исторической территории нарвской Кренгольмской мануфактуры прошло двенадцатое, последнее, представление музыкального спектакля ”Кремлевские соловьи”, посвященного жизни и творчеству Яака Йоала. Большая команда, собравшаяся для реализации проекта, который называют главным эстонским культурным событием этого лета, сделала общее фото для истории и разошлась, возможно, навсегда. Это был очень эмоциональный момент.

Спектакль ”Кремлевские соловьи”, который посмотрело около 24 тысяч зрителей, был крупным проектом — в сценическом действии участвовало около 70 человек, вдобавок — технический персонал, волонтеры. Непосредственно в шоу приняло участие около 30 местных жителей — это взрослые и дети, игравшие людей, слушающих радио в своих квартирах, это абсолютно все танцоры, делавшие спектакль зажигательным.

После общей фотографии команда разошлась, но, возможно, еще соберется в том же составе через год — многие ее участники в разговоре с репортером Delfi говорили, что им сообщали о такой вероятности. Желающих посмотреть яркий и очень музыкальный спектакль было гораздо больше, чем билетов — все 12 представлений прошли при полном аншлаге, а очень многие не побывавшие на них надеются все-таки насладиться постановкой вживую. Решение о восстановление спектакля через год, так или иначе, не принято.

Общее фотографирование на память получилось очень эмоциональным: и смех, и слезы. Фотограф попросил Юсся Хаазма, игравшего Гуннара Грапса, не загораживать других участников проекта: ”Ты слишком большая звезда”. ”Ну а кто же еще!”, — ответил Хаазма, вызвав взрыв смеха. Расходились люди, принесшие многим тысячам людей праздник, обнимаясь, с надеждой на новые встречи.

Tallinn Hockey weekend
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