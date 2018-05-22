ВИДЕО: Год нарвского ”пятикронового” вида за четыре минуты: постоянно меняющийся уровень воды в реке, очень короткий купальный сезон 2017-го

Помощник руководителя Нарвского департамента экономики и развития и аналитик Антон Вылиток смонтировал четырехминутное видео классического нарвского, ”пятикронового”, вида, включающее сделанные на протяжении целого года кадры.

Ролик смонтирован из материалов, круглосуточно снимаемых муниципальной камерой наблюдения, направленной на реку, две крепости, единственный официальный городской пляж. По соседству с местом где установлена камера находится площадка, которую нарвские власти собирались обустроить в качестве смотровой, оформив как точку, с которой открывается вид, запечатленный в оставшихся в прошлом пятикроновых купюрах.

Антон Вылиток сказал Delfi, что четырехминутный ролик все-таки не вобрал в себя все 365 дней в году.

”Пару недель камера не работала. Также я не использовал фрагменты, когда камера снимала плохо из-за погодных условий. И, конечно, я оставил только светлое время суток”, — объяснил чиновник, уточнив, что сделал ролик к 100-летию Эстонской Республики.