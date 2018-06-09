ВИДЕО: Главными героями «Нарвского энергозабега» были простые любители спорта

Несмотря на то, что крупнейшее спортивное событие Ида-Вирумаа – «Нарвский энергозабег» - для профессиональных бегунов является очень серьезным событием, именно простые любители бега сделали его супермассовым мероприятием, добавив ему драматизма в не меньшей, чем профессионалы, степени.

В рамках проводящегося с 2011 года «Нарвского энергозабега» в забеге на полумарафонскую дистанцию, 21 километр, на этом раз приняло участие чуть меньше тысячи человек, среди которых людей, занимающихся спортом регулярно и ради достижения спортивных результатов, пускай индивидуальных, было больше, чем среди участников забега на 6 километров, собравшего, прежде всего, массы физкультурников, любителей бега для здоровья.