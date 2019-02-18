18.02.2019, 16:30

ВИДЕО: Еще один центрист запел. Мэр Нарвы Таммисте прочитал рэп в предвыборном ролике, но критикуют его не за качество исполнения


Роман Викулов
Роман Викулов
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Гражданское движение MyNarva2024, добивающееся, чтобы нарвские власти сделали все возможное для того, чтобы город стал Культурной столицей Европы 2024 года, возмущены предвыборным клипом центриста Тармо Таммисте. А именно тем, что в нем эксплуатируется символика Narva2024, созданная на городские деньги.

«К нам стали поступать вопросы об этом ролике и нашей причастности к нему. Отвечаем: гражданское движение #myNarva2024 не имеет к этому видео никакого отношения», подчеркивается на сайте организации.

«Мы не поддерживаем использование ситуации с титулом Культурной столицы и официальной символики Narva2024, созданной на деньги налогоплательщиков, в личном предвыборном ролике Тармо Таммисте, мэра Нарвы. Напоминаем, что мы так и не получили официальные ответы на наше обращение ни от городской управы, ни от рабочей группы. Руководитель обеих структур – Тармо Таммисте. Вместо ответов и сделанной работы год спустя получили такой вот креатив», - указывают активисты.

Инициатор создания #myNarva2024 Валерия Лаврова сказала Delfi, что она и ее соратники по движению всегда подчеркивали свою аполитичность и не заинтересованы в том, чтобы у кого-то возникло обратное ощущение.

На своей странице в Facebook Лаврова отреагировала на клип мэра Нарвы следующим образом: «Простите, но я в шоке! Весь процесс Культурной столицы и официальная символика Narva2024, созданная за городские деньги, использованы в личном предвыборном ролике мэра Нарвы Тармо Таммисте. Это противно. Вместо того, чтобы работать и руководить рабочей группой, отвечать на вопросы и решать проблемы - сделано "это".

Напомним, что перспектива качественной подготовки Нарвы к подаче заявки на титул Культурной столицы, многим с недавнего времени кажется ничтожной. Многие горячие сторонники того, чтобы Нарва добилась этого титула, считают, что в крахе надежд виноваты, прежде всего, городские власти, правящее большинство в горсобрании, в первую очередь.

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