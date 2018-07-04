ВИДЕО: Душераздирающая история. В Нарве кошек облили кислотой, но благодаря неравнодушным людям они пошли на поправку

В апреле на дачных участках в Нарве были обнаружены четыре кошки, две из которых были отравлены, а другие две имели ожоги от кислоты. MTÜ Kasside Turvakodu быстро отреагировало и кошки были спасены. На сегодняшний день пострадавшие от кислоты животные чувствуют себя отлично.

На спине кошек были обширный ожоги от кислоты и животные нуждались в специальном лечении для того, чтобы раны затянулись. Кошачий приют сообщил, что на сегодняшний день обе кошки — черно-белый Руффе и бело-рыжая Йере — выздоровели и находятся в прекрасном состоянии.

На видео запечатлен Руффе, который очень общителен и любит внимание больше, чем кошачьи консервы. Его раны зажили, остался лишь небольшой насморк. Руффе ждет новых хозяев — если вы заинтересованы, напишите на info@kassideturvakodu.eeю