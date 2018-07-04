04.07.2018, 07:30

ВИДЕО: Душераздирающая история. В Нарве кошек облили кислотой, но благодаря неравнодушным людям они пошли на поправку

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: Душераздирающая история. В Нарве кошек облили кислотой, но благодаря неравнодушным людям они пошли на поправку
kuvatõmmis

В апреле на дачных участках в Нарве были обнаружены четыре кошки, две из которых были отравлены, а другие две имели ожоги от кислоты. MTÜ Kasside Turvakodu быстро отреагировало и кошки были спасены. На сегодняшний день пострадавшие от кислоты животные чувствуют себя отлично.

На спине кошек были обширный ожоги от кислоты и животные нуждались в специальном лечении для того, чтобы раны затянулись. Кошачий приют сообщил, что на сегодняшний день обе кошки — черно-белый Руффе и бело-рыжая Йере — выздоровели и находятся в прекрасном состоянии.

На видео запечатлен Руффе, который очень общителен и любит внимание больше, чем кошачьи консервы. Его раны зажили, остался лишь небольшой насморк. Руффе ждет новых хозяев — если вы заинтересованы, напишите на info@kassideturvakodu.eeю

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Густой туман парализовал Таллиннский аэропорт, многие рейсы отменены

04.07.2018
В 6 часов утра самолет из Хельсинки так и не смог приземлиться в Таллинне из-за густого тумана. Самолет Finnair (AY1021) кружил над аэропортом, но на посадку пойти не удалось, и в итоге он направился обратно в Хельсинки.
Подробнее

”До 70% урожая уже потеряно”. Министр просит у Еврокомиссии помощи для земледельцев

04.07.2018
Министр сельской жизни Тармо Тамм послал письмо комиссару ЕС по аграрным вопросам Филу Хогану. В нем он просит помощи ЕС для земледельцев, пострадавших от засухи. Приводим письмо в сокращенном виде.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери

04.07.2018
Два человека в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, сообщила местная полиция.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €

ВИДЕО: Душераздирающая история. В Нарве кошек облили кислотой, но благодаря неравнодушным людям они пошли на поправку

04.07.2018
В апреле на дачных участках в Нарве были обнаружены четыре кошки, две из которых были отравлены, а другие две имели ожоги от кислоты. MTÜ Kasside Turvakodu быстро отреагировало и кошки были спасены. На сегодняшний день пострадавшие от кислоты животные чувствуют себя отлично.
Подробнее


Предприниматель — о субботней стрельбе: я не знал о возможных проблемах с наркотиками у моего сына

03.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а позже по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее

Призыв читателя: не закрывайте глаза на домашнее насилие! Печальная история одной девушки

03.07.2018
В июне департамент полиции и погранохраны проводит акцию “А я не боюсь вмешаться”. Это акция посвящена насилию, а именно против него. Сотрудники полиции просят сообщать о насилии в семье, а также не проходить мимо, если вы стали свидетелем насилия. В этой статье пойдет речь о девушке, которая в детстве пережила трагедию.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Swedbank при бесконтактных платежах невозможно самостоятельно установить лимит. Почему?

03.07.2018
В Swedbank нет возможности самостоятельно установить дневной лимит при оплате картой с бесконтактным чипом. Поэтому в случае кражи пользователи таких карт должны действовать как можно быстрее, пишет Kasulik.
Подробнее