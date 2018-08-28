ВИДЕО DELFI | Мэр Нарвы: после приезда президента чуда здесь не произойдет, в сказки мы не верим(8)
Мэр Нарвы Тармо Таммисте уверен, что временные переезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Нарву не повлияет на развитие города.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте уверен, что временные переезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Нарву не повлияет на развитие города.
“Я с уверенностью могу сказать, что это никоим образом не повредит развитию города, — заметил Таммисте. — Но говорить о том, что вот, она приехала и через две недели уехала и тут случилось чудо… Все мы взрослые люди и в сказки не верим”.
Подробнее — в видеосюжете.
Küttelahenduste ja sise- ning välisvalgustuse vald…
ONNINEN (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Ärikonsultant
INVENT BALTICS OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.09.2018
Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.