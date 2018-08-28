ВИДЕО DELFI | Мэр Нарвы: после приезда президента чуда здесь не произойдет, в сказки мы не верим

“Я с уверенностью могу сказать, что это никоим образом не повредит развитию города, — заметил Таммисте. — Но говорить о том, что вот, она приехала и через две недели уехала и тут случилось чудо… Все мы взрослые люди и в сказки не верим”.

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