28.08.2018, 17:30

ВИДЕО DELFI | Мэр Нарвы: после приезда президента чуда здесь не произойдет, в сказки мы не верим

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Роман Старапопов
 
Яанус Ленсмент
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Мэр Нарвы Тармо Таммисте уверен, что временные переезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Нарву не повлияет на развитие города.

“Я с уверенностью могу сказать, что это никоим образом не повредит развитию города, — заметил Таммисте. — Но говорить о том, что вот, она приехала и через две недели уехала и тут случилось чудо… Все мы взрослые люди и в сказки не верим”.

Подробнее — в видеосюжете.

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