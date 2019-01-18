ВИДЕО | Центр активного досуга Äkkeküla - любимое место отдыха жителей и гостей Нарвы. Посетители делятся впечатлениями

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Центр активного отдыха Äkkeküla в Нарве, который расположен на местности, известной здесь под именем Ореховая горка, пользуется огромной популярностью среди горожан, а с недавнего времени и гостей города. Нарвитян разного возраста привлекают сюда отличные лыжные трассы с освещением, склоны для катания на санках, тренажеры, игровые площадки. Здесь проводятся состязания, снаряжение можно взять на прокат, а вскоре будет оборудована и полноценная трасса для биатлона со стрельбищем.