ВИДЕО: Бывший актер нарвского театра ”Ильмарине” издал приключенческий роман и надеется на выход фильма по его сценарию

”Мы с моим уже, к несчастью, покойным соавтором Александром Берлиным ездили к режиссеру Москвитину и долго обсуждали перспективы экранизации. Он говорил, что быстро реализовать проект не удастся, и посетовал издать пока роман, который поддержит создание фильма, который хорошо было бы снять совместно с Китаем, так как в этой истории очень много говорится о взаимосвязи русского и китайского народов, — рассказывает Николай Беззубов-Белов. — Один московский чиновник уже пообещал поддержку в этом деле. Книга только-только вышла в Эстонии, и обязательно она будет издана и в России”.

Автор говорит, что книга — собирательная, зафиксировала многие истории и впечатления из его собственной жизни, и огромный вклад в создание истории внес его соавтор Александр Берлин, делившиеся своим таежным опытом жизни. Сюжет книги между тем выглядит фантастично.

”Ночь. Тайга. Неистовство природы. Авиакатастрофа. Беглый заключенный спасает выжившего в ней годовалого мальчика. Какое-то время они вынуждены жить в таежной пещере, вместе с человекоподобным волосатым существом и медвежонком. Спустя годы судьба отправляет бывшего зэка и уже повзрослевшего парня в ”цивилизацию”, где их ждут опасные — на грани жизни и смерти — приключения и неожиданные встречи”, — говорится в аннотации к роману.

- Ведь этот снежный человек делает ваш роман фантастическим, не так ли?

- У нас нигде не говорится, что это именно снежный человек, а Александр Берлин сам сталкивался с чем-то подобным, — сообщает Николай Беззубов-Белов. — Он мне говорил, что, если кто-то будет выражать сомнения в достоверности всего этого — сразу отправляй ко мне, я объясню.

На декабрь запланировано открытие нарвского театрального центра Vaba Lava, в здании которого будет и сцена театра ”Ильмарине”. Николай Беззубов-Белов верит в то, что Vaba Lava сможет развить таланты нарвской молодежи, тянущейся в театру, если будет активно привлекать ее к своей работе, ставя на местной сцене спектакли с участием актеров и режиссеров со всей Эстонии.

Также он надеется на то, что однажды там поставят спектакль по его пьесе. Благо, что он пробовал себя и в драматургии.