23.05.2018, 20:10

ВИДЕО: Бывший актер нарвского театра ”Ильмарине” издал приключенческий роман и надеется на выход фильма по его сценарию

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Роман Викулов
Роман Викулов
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ВИДЕО: Бывший актер нарвского театра ”Ильмарине” издал приключенческий роман и надеется на выход фильма по его сценарию
Foto: Roman Vikulov, Delfi

В нарвской типографии Koit издали приключенческий роман Николая Беззубова-Белова и Александра Берлина „Судьбой приказано спастись”. Сначала был написан киносценарий, и, как говорит Беззубов-Белов, он, по всей вероятности, будет реализован — возможно, при участии китайских кинематографистов. Николай Беззубов-Белов надеется также на сотрудничество с нарвским театральным центром Vaba Lava, открытие которого назначено на декабрь, но не в качестве актера, хотя он играл в свое время в нарвском ”Ильмарине”, а в качестве автора.

Живущий на две страны Николай Беззубов-Белов начинал как театральный, актер, сотрудничая с разными театрами, играл пару сезонов в нарвском театре ”Ильмарине”, а в 90-х попробовал себя в качестве сценариста — писал сценарии для снимавшихся в России сериалов. История „Судьбой приказано спастись” была задумана как сценарий для полнометражного фильма. Он уже был написан, но кинорежиссер Игорь Москвитин посоветовал Беззубову-Белову издать для начала роман по тому же сюжету.

”Мы с моим уже, к несчастью, покойным соавтором Александром Берлиным ездили к режиссеру Москвитину и долго обсуждали перспективы экранизации. Он говорил, что быстро реализовать проект не удастся, и посетовал издать пока роман, который поддержит создание фильма, который хорошо было бы снять совместно с Китаем, так как в этой истории очень много говорится о взаимосвязи русского и китайского народов, — рассказывает Николай Беззубов-Белов. — Один московский чиновник уже пообещал поддержку в этом деле. Книга только-только вышла в Эстонии, и обязательно она будет издана и в России”.

Автор говорит, что книга — собирательная, зафиксировала многие истории и впечатления из его собственной жизни, и огромный вклад в создание истории внес его соавтор Александр Берлин, делившиеся своим таежным опытом жизни. Сюжет книги между тем выглядит фантастично.

ТОП

”Ночь. Тайга. Неистовство природы. Авиакатастрофа. Беглый заключенный спасает выжившего в ней годовалого мальчика. Какое-то время они вынуждены жить в таежной пещере, вместе с человекоподобным волосатым существом и медвежонком. Спустя годы судьба отправляет бывшего зэка и уже повзрослевшего парня в ”цивилизацию”, где их ждут опасные — на грани жизни и смерти — приключения и неожиданные встречи”, — говорится в аннотации к роману.

- Ведь этот снежный человек делает ваш роман фантастическим, не так ли?

- У нас нигде не говорится, что это именно снежный человек, а Александр Берлин сам сталкивался с чем-то подобным, — сообщает Николай Беззубов-Белов. — Он мне говорил, что, если кто-то будет выражать сомнения в достоверности всего этого — сразу отправляй ко мне, я объясню.

На декабрь запланировано открытие нарвского театрального центра Vaba Lava, в здании которого будет и сцена театра ”Ильмарине”. Николай Беззубов-Белов верит в то, что Vaba Lava сможет развить таланты нарвской молодежи, тянущейся в театру, если будет активно привлекать ее к своей работе, ставя на местной сцене спектакли с участием актеров и режиссеров со всей Эстонии.

Также он надеется на то, что однажды там поставят спектакль по его пьесе. Благо, что он пробовал себя и в драматургии.

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