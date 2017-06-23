ВИДЕО: Блогер Варламов о самом уродливом доме в Нарве, ”запрещенке”, мусоре на нарвских улицах

Популярный российский блогер Илья Варлдамов выложил в своем блоге два видео, снятые во время недавнего визита в Нарву и Ивангород, полностью посвященные Нарве.

Варламов посмотрел на не менявшийся в советских времен, но уже приготовившийся к реконструкции нарвский вокзал, походил по дворам Нарвы, купил ”запрещенки” в торговом центре Fama, убедился в том, что мусор есть не только на ивангородских улицах, но и на нарвских.

Московских гостей в прогулке по Нарве сопровождал журналист Радио-4 Михаил Комашко.

В своем блоге, varlamov.ru, который ежемесячно читает около 1.5 миллионов человек, Илья Варламов также предлагает аудитории обширные фоторепортажи с улиц Нарвы и Ивангорода, представляющие собой детальный сравнительный анализ городской среды в разделенных границей муниципалитетах, населенных преимущественно русскими людьми.

Проект Варламова ”Граница”, в рамках которого блогер побывал в Нарве и Ивангороде, по его словам, был запущен, "чтобы развеять миф о страшной российской погоде, о загадочной русской душе, менталитете, инопланетянах, таинственных врагах". Илья Варламов уже написал о российско-финской границе, про Выборг и Лаппеэнранту, про Святогорск и Иматру.