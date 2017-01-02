2 января в Ивангороде на выезде из России собралась пробка из более чем 1000 автомобилей. Автомобилисты были недовольны сложившейся ситуацией, полицейские делали все возможное, чтобы сбавить накал страстей.

Как удалось выяснить, еще рано утром желающие пересечь границу выстраивались в очередь, которая заканчивалась у садового товарищества, пишет новостной портал город-кингисепп.рф.

Полицейские постарались организовать движение, но некоторые автомобили пытались объехать очередь под разными предлогами. На финишной прямой перед самой границей "завязались бои” желающих проехать по ”приоритету” и честно стоявших в очереди. Для нормализации обстановки был вызван дополнительный экипаж.

По состоянию на 19:00 (по московскому времени) очередь на границе в Ивангороде была уже из четырех полос, длина ее заканчивалась за пределами города.