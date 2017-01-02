Как удалось выяснить, еще рано утром желающие пересечь границу выстраивались в очередь, которая заканчивалась у садового товарищества, пишет новостной портал город-кингисепп.рф.
Полицейские постарались организовать движение, но некоторые автомобили пытались объехать очередь под разными предлогами. На финишной прямой перед самой границей "завязались бои” желающих проехать по ”приоритету” и честно стоявших в очереди. Для нормализации обстановки был вызван дополнительный экипаж.
По состоянию на 19:00 (по московскому времени) очередь на границе в Ивангороде была уже из четырех полос, длина ее заканчивалась за пределами города.