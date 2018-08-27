27.08.2018, 16:40

ВИДЕО: Актеры из ”Кремлевских соловьев” дают президенту совет, где в Нарве питаться, купаться и в какие опасные места нельзя ходить

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST

Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет в Нарву, чтобы провести в приграничном городе неделю. В ноябре президент будет жить в Нарве еще две с лишним недели. Программа визитов очень богатая, но мы переживаем о том, что очень важному моменту — выбору мест общественного питания и досуга — может быть уделено очень мало внимания, и спешим прийти на помощь.

Где питаться президенту?

В начале августа редактор Rus.Delfi.ee Дмитрий Кукушкин переночевал в гостинице Elektra, где будет проживать Керсти Кальюлайд, и убедился в том, что завтрак там неплохой, но заурядный. Как бы не получилось так, что от обедов и ужинов у президента останется не лучшее впечатление. Одна из зрительниц, приезжавшая на произведший фурор спектакль ”Кремлевские соловьи” и живущая в удаленном от Ида-Вирумаа районе, написала в социальной сети, что в Нарве есть два места, где можно неплохо поесть — заправки Olеrex и Statoil. Это было обидно. Хорошие места есть и их много, но приезжему бывает сложно их найти.

Куда Керсти Кальюлайд лучше не ходить в Нарве?

Повторим банальное — Нарва считается городом, в котором царит невероятный разгул преступности. Это, конечно, не так, но, может быть, в Нарве есть места, где приезжему лучше не появляться, будь это даже президент с сонмом охраны? Интересно, что большинство опрошенных нами задействованных в ”Кремлевских соловьях” нарвских танцоров не считает, что в городе есть районы и заведения общественного питания, где лучше не появляться.

Где купаться?

Это лето получилось очень странным для Нарвы: было очень жарко, но любимый всеми окрестными жителями морской пляж в Нарва-Йыэсуу подвел — вода в море была невероятно холодной, в то время, когда температура воздуха поднималась выше 30 градусов, температура воды зачатую было ниже 10 градусов.

Идея, что для того, чтобы искупаться, не надо ехать в Нарва-Йыэсуу, была летом очень популярна. Температура воды в реке очень мало отличалась от температуры воздуха. В заводи Наровы, на Липовке, на единственном городском пляже народу было много, как никогда В начале сентября обещают теплую погоду, и президент наверняка захочет освежиться. Нарвские танцоры из ”Кремлевских соловьев” советуют, где это лучше сделать.

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