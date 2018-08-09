Вице-председатель нарвских центристов: все решения были приняты в интересах города и никто не получил ни цента личной выгоды

Вице-председатель округа Андрус Тамм сообщил Delfi, что члены горсобрания заверили правление, что подозрения им непонятны, поскольку все решения принимались в интересах города.

Тамм опроверг информацию о том, будто данная недвижимость принадлежала фирмам членов горсобраниия, и заверил, что речь идет об имуществе, принадлежащем исключительно муниципальным предприятиям и учреждениям.

Тамм отметил, что если бы члены горсобрания проголосовали иным образом, то Нарва осталась бы без важных для города инвестиций.

”Депутаты Нарвского городского собрания Центристской фракции подтвердили, что все решения были приняты в интересах Нарвы и никто из них не получил ни цента личной выгоды”, — сказала Тамм и добавил, что фракция намерена сохранить свое единство и не собирается поддаваться на провокации оппозиции.