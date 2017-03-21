Вице-мэр Нарвы призывает родителей не нагружать детей во время школьных каникул

Вице-мэр Нарвы по вопросам культуры, образования и спорта Вячеслав Коновалов призывает родителей дать отдохнуть своим детям на школьных каникулах.

Сразу после эфира передачи "Народу важно", которая вышла в понедельник 20 марта из нарвской студии ETV+, вице мэр Коновалов выступил с призывом не нагружать детей во время школьных каникул.

Некоторые нарвские школы организовали дополнительные занятия для детей во время каникул.

Вице-мэр обращает внимание родителей на то, что им стоит больше общаться с детьми о том, что происходит в школе. "Уровень счастья детей, которые обучаются в школах Эстонии, чрезвычайно низок, и это, я считаю, связано с тем, что они испытывают чрезвычайно высокий стресс, обучаясь в наших школах. Слишком велика нагрузка", — заявил Коновалов после эфира передачи "Народу важно".