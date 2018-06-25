25.06.2018, 16:45

Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов: мне пока никто не предлагал занять место мэра

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов: мне пока никто не предлагал занять место мэра
Алексей ЕвграфовFoto: Roman Vikulov, Delfi

На прошлой неделе Госсуд решил не рассматривать апелляцию приговора суда второй инстанции, поданную защитниками председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, который таким образом окончательно был признан виновным в мошенничестве и должен освободить место руководителя горсобрания. Какие именно перестановки произойдут в коридорах нарвской власти, пока неизвестно.

Видный нарвский центрист был признан виновным в уголовном порядке в незаконном получении компенсации от Больничной кассы.

По информации rus.err.ee, власти Нарвы давно готовились к такому сценарию, а один из возможных вариантов — нынешний мэр Тармо Таммисте станет председателем горсобрания, а вице-мэру Алексею Евграфову доверят кресло градоначальника.

Между тем, на прямой вопрос Delfi, хочет ли он стать нарвским мэром, планирует ли, Алексей Евграфов сказал, что ему такое предложение не поступало.

”Я не могу ничего планировать — планирует горсобрание. Со мной разговоров не было на эту тему. Поэтому то, что написано в газетах — это, скажем так, очень преждевременно”, — сказал вице-мэр.

- Но, так или иначе, версия прозвучала, и ты уже успел подумать на эту тему? Как все-таки относишься к этой идее?

- Я не успел, так как считаю, что это глупо думать о том, что еще не сделано, это во-первых. Во-вторых, почему-то все забывают про действующего мэра. Пока он не принял своего решения об уходе с поста, я считаю, с моей стороны просто неэтично тут что-то обсуждать.

Глава фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании Алексей Воронов, на вопросы Delfi, когда произойдет выборы нового председателя, какие есть кандидатуры, сказал только то, что у него с коллегами по закону есть на это два месяца.

”В июле очень многие находятся в отпусках, и мы займемся этой темой, вероятно, только в августе, — сказал Воронов, подчеркивая, что о каких-либо вариантах сейчас говорить рано.

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Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов: мне пока никто не предлагал занять место мэра

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