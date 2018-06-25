Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов: мне пока никто не предлагал занять место мэра

На прошлой неделе Госсуд решил не рассматривать апелляцию приговора суда второй инстанции, поданную защитниками председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова, который таким образом окончательно был признан виновным в мошенничестве и должен освободить место руководителя горсобрания. Какие именно перестановки произойдут в коридорах нарвской власти, пока неизвестно.

Видный нарвский центрист был признан виновным в уголовном порядке в незаконном получении компенсации от Больничной кассы.

По информации rus.err.ee, власти Нарвы давно готовились к такому сценарию, а один из возможных вариантов — нынешний мэр Тармо Таммисте станет председателем горсобрания, а вице-мэру Алексею Евграфову доверят кресло градоначальника.

Между тем, на прямой вопрос Delfi, хочет ли он стать нарвским мэром, планирует ли, Алексей Евграфов сказал, что ему такое предложение не поступало.

”Я не могу ничего планировать — планирует горсобрание. Со мной разговоров не было на эту тему. Поэтому то, что написано в газетах — это, скажем так, очень преждевременно”, — сказал вице-мэр.