Весенняя ярмарка в Нарве оживила зону отдыха Йоаору

Весенняя ярмарка, организованная Ида-Вирумааским центром профессионального образования и проводившаяся в минувшую субботу в 17-й раз, привела в зону отдыха Йоаору более 100 продавцов и тысячи гостей.

На традиционной весенней ярмарке в Нарве учащиеся, специалисты и преподаватели Ида-Вирумааского центра профессионального образования организовали различные мастер-классы, а также продемонстрировали и выставили на продажу продукцию, приготовленную в ходе обучения. Кроме того, свои товары предлагали на ярмарке 110 торговых предприятий из Эстонии, Латвии, Литвы и России.

Все заинтересованные имели возможность на ярмарке пообщаться с работниками приёмной комиссии Ида-Вирумааского центра профессионального образования, которые представили специальности и возможности обучения в трёх филиалах центра.

На ярмарке была установлена продовольственная палатка, где работали учащиеся Центра профессионального образования. По словам нарвского руководителя по вопросам питания Урмаса Мурумяэ, в этом году ученики разработали более объёмное и разнообразное меню, которое очень понравилось посетителям ярмарки.

”Впервые мы предложили на ярмарке разные блюда, приготовленные на барбекю. Отзывы клиентов были положительными и воодушевляющими”, — сказал Мурумяэ. ”Хочу отметить оптимистичное отношение и трудолюбие учеников. Мы очень благодарны команде продовольственной палатки!”.

На ярмарке работали также мастерские деревообработки и кузнечного дела, где все желающие могли попробовать свои силы. Учащиеся по специальности ”автодело” с преподавателями специальности представили гоночный автомобиль и ретро-автомобиль. Ученические фирмы центра продавали на ярмарке произведённые за зиму одежду, рукоделие и ящики для цветов. Ученическая фирма представительства учеников центра организовала увлекательные игры для маленьких посетителей ярмарки.

Большой вклад в успех ярмарки внесли Tööriistamarket, Ramirent, санаторий Нарва-Йыесуу, Narvia, Genika, Meresuu Spa & Hotel, Mariine Auto/Subaru и спа-отель Noorus.

До встречи 12 августа на Летней ярмарке в Нарве!