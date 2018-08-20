Велодорожка в центре Нарвы пройдет между деревьями

Для чего это сделано, недоумевали одни горожане, проходя мимо. Вероятно, будут копать и таким образом хотят защитить деревья от экскаваторов, строили предположения другие. Самые догадливые поделились мнением, что скоро между деревьями начнутся работы по строительству велодорожки, пишет ”Виру Проспект”. Так ли это?

За ответом мы обратились в Департамент развития и экономики Нарвской горуправы.

Старший специалист службы проектов Айна Антсон-Манюкевич, курирующая проект пешеходно-велосипедных дорожек, пояснила нашей газете:

- Согласно проекту, на участке от магазина ”Авангард” до грунта Таллиннское ш. 13а запланировано строительство велосипедной дорожки, которая пройдет по аллее между деревьями. Несмотря на то, что нынешняя пешеходная дорога достаточно широкая, было принято решение не делить её между пешеходами и велосипедистами, как это будет сделано на некоторых других участках Таллиннского шоссе, а построить отдельную велосипедную дорожку, что положительно скажется на безопасности движения. Также велосипедистам проще ездить по асфальтовому покрытию, нежели по бетонному камню, который является покрытием на существующей дорожке. Согласно предоставленному графику строительных работ, на данном участке проводятся подготовительные работы.

Айна Антсон-Манюкевич также отметила, что работы по проекту ведутся в соответствии с графиком, начало асфальтных работ сети пешеходных и велосипедных дорожек запланировано на конец августа.