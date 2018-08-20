20.08.2018, 15:30

Велодорожка в центре Нарвы пройдет между деревьями

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rus.delfi.ee
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Велодорожка в центре Нарвы пройдет между деревьями
Фото: Виру Проспект

Аллея по Таллиннскому шоссе на прошлой неделе привлекла внимание горожан своим необычным видом: деревья от магазина ”Авангард” до перекрёстка с ул. Энергия огородили досками.

Для чего это сделано, недоумевали одни горожане, проходя мимо. Вероятно, будут копать и таким образом хотят защитить деревья от экскаваторов, строили предположения другие. Самые догадливые поделились мнением, что скоро между деревьями начнутся работы по строительству велодорожки, пишет ”Виру Проспект”. Так ли это?

За ответом мы обратились в Департамент развития и экономики Нарвской горуправы.

Старший специалист службы проектов Айна Антсон-Манюкевич, курирующая проект пешеходно-велосипедных дорожек, пояснила нашей газете:

- Согласно проекту, на участке от магазина ”Авангард” до грунта Таллиннское ш. 13а запланировано строительство велосипедной дорожки, которая пройдет по аллее между деревьями. Несмотря на то, что нынешняя пешеходная дорога достаточно широкая, было принято решение не делить её между пешеходами и велосипедистами, как это будет сделано на некоторых других участках Таллиннского шоссе, а построить отдельную велосипедную дорожку, что положительно скажется на безопасности движения. Также велосипедистам проще ездить по асфальтовому покрытию, нежели по бетонному камню, который является покрытием на существующей дорожке. Согласно предоставленному графику строительных работ, на данном участке проводятся подготовительные работы.

Айна Антсон-Манюкевич также отметила, что работы по проекту ведутся в соответствии с графиком, начало асфальтных работ сети пешеходных и велосипедных дорожек запланировано на конец августа.

Напомним, что строительные работы, частичная реконструкция улиц и маркировка в рамках проекта по велодорожкам проходят в Нарве с апреля. Окончание работ по проекту на административной территории города запланировано на декабрь нынешнего года.

Работы осуществляют фирмы RTS Infraehitus OU и Rand ja Tuulberg AS. Бюджет I этапа проекта по строительству сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе составляет 4,6 миллиона евро, из которых 3,9 миллиона евро финансируется из средств программы ”Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа”, остальная сумма финансируется из средств городского бюджета. Строительство I этапа завершится в конце 2018 года.

Бюджет II этапа проекта (строительство велосипедной дорожки между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу и Тырвайыэ — Пеэтерристи в коридоре шоссе E20) составляет 2,8 миллиона евро.

Tallinn Hockey weekend
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