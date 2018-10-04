Ваш подарок не завянет! Впервые в Эстонии подарки учителям превратятся в благотворительность

НКО предлагает подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства перевести в поддержку открывающегося в Локса центра. Не обязательно покупать готовый букет, вы можете узнать какой любимый цветок именно у вашего учителя и сделать букет сами, просто каждый ученик принесет по одному цветку, объединив которые получится красивая композиция.

Акцию уже согласился поддержать известный российский актёр театра и кино, педагог и коуч Виталий Абдулов, который сделает классу, который осуществит самый большой перевод, памятный подарок.

Важно не сколько мы соберем, а кто принимает участие в сборе. Это учителя, родители и дети — те, кто формирует наше будущее.

Мы будем бесконечно рады и благодарны, если вы предложите у себя в классе в следующем году на праздник ограничиться одним подарочным букетом. А сумму, равную стоимости остальных цветов, перевести нуждающимся.

Мы планируем сделать акцию "Цвети" еще одной приятной традицией и проводить ее ежегодно.

Ваша помощь не завянет!

Подробности на страничке акции в фейсбуке.