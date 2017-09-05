Валерий Карпин не планирует активно помогать своей супруге на выборах в Нарвское горсобрание

Дарья Карпина (Гордеева), жена знаменитого уроженца Нарвы, футболиста и тренера Валерия Карпина, избирается в Нарвское городское собрание в составе избирательного союза "Наша Нарва" (Meie Narva).

Кандидатом в мэры города от ”Нашей Нарвы” является Катри Райк, ректор Академии внутренней безопасности, бывший директор Нарвского колледжа Тартуского университета.

”Я давно знаю Катри Райк, еще со времен учебы в Нарвском колледже Тартуского университета. Позднее я и работала в нем под руководством Райк, — сказала Дарья Карпина Delfi. — Примерно с половиной участников избирательного списка ”Нашей Нарвы”, идеи которого мне близки, я лично знакома, что, конечно, тоже повлияло на мой выбор. К тому же я не хотела бы участвовать в политике в составе какой-то партии, и избирательный союз для меня единственный вариант, чтобы пойти на выборы”.

Дарья Карпина рассказывает, что с юности интересовалась политикой.

”Когда в 18 лет я получила право голоса, но из-за болезни не могла дойти до избирательного участка, то даже вызвала домой представителей избирательной комиссии, чтобы все-таки не упустить возможность проголосовать впервые”, — рассказывает Дарья. Сейчас она занимается продажами в нарвском отеле Inger, специализируясь на российском рынке, а до недавнего времени она работала учителем в нарвских школах, преподавала английский язык и музыку в Пяхклимяэской гимназии, в Ваналиннаской государственной школе. Также Дарья Гордеева получила широкую известность как певица.

Как сказал Delfi Валерий Карпин, он не планирует активно помогать Дарье в рамках предвыборной кампании. Например, он исключает свое появление вместе с ней на предвыборных плакатах под каким-либо слоганом.

”Дарья — взрослый, самодостаточный, умный человек. Это ее личное решение. Я поддерживаю ее в любых начинаниях, но публично агитировать за нее не буду”, — подчеркнул Карпин.

Дарья Карпина сообщает, что такой подход — это их совместное решение, а сама она считает, что эксплуатация популярности супруга была бы нечестным ходом.

Около 10 лет назад закончивший к тому времени блестящую карьеру футболиста и сосредоточившийся на строительном бизнесе Валерий Карпин хотел помочь развитию футбола в родном городе и выступил с идеей создания в Нарве профессиональной футбольной школы. Городские власти не поддержали его в этом начинании. Карпин говорил тогда, что ему по сути сделали встречное предложение — дать денег на развитие футбола и не вмешиваться в их освоение. Подход ”дай денег, а мы их потратим как надо” возмутил тогда Карпина, и идея футбольной школы так и осталась только идеей.

- Не планируете ли вы в будущем, возможно, ближайшем, все-таки что-то сделать для развития нарвского футбола?

- Насчет ближайшего будущего не знаю, но возможно какой-то проект появится, сказал Карпин.

Возможно, он появится тогда, когда ему удастся найти общий язык с городскими руководителями, одним из которых имеет шанс стать его супруга.

48-летний Валерий Карпин женился на Дарье Гордеевой минувшим летом.

В 1990-1994 годах Валерий Карпин выступал за московский ”Спартак”, с которым стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны.

В 1994-м Валерий переехал в Испанию, где играл за ”Реал Сосьедад” (1994-1996), ”Валенсию” (1996-1997), ”Сельту” (1997-2002) и снова ”Реал Сосьедад” (2002-2005), в котором завершил карьеру.

В 2009-2011 годах Карпин являлся главным тренером "Спартака".