Vaba Lava просит у Нарвы денег на зарплаты, обещая через год открыть театральный центр

Театральный центр Vaba Lava должен открыться 17 ноября 2018 года в административном здании бывшего завода ”Балтиец” и строительные работы стартуют в начале декабря. Целевое учреждение Vaba Lava просит у Нарвы деньги на зарплаты для пяти сотрудников центра, но депутатский корпус пока настроен скорее скептически.

Во вторник член правления Vaba Lava Мярт Меос предложил нарвским властям взять на себя финансирования фонда заработной платы пяти сотрудников театрального центра, от руководителя до технических специалистов, которых планируется нанять по итогам открытого конкурса.

В одобренном правительством госбюджете на 2018 год отдельной строкой прописана финансовая поддержка Целевого учреждения Vaba Lava (”Свободная сцена”), составляющая 400 000 евро,

Мярт Меос сообщил нарвским депутатам и руководителям управы, что строительные работы обойдутся в большую сумму, чем предполагали ранее, отчего запланированные на зарплаты для сотрудников средства придется вложить в строительство.

Мярт Меос предложил Нарве взять на себя зарплатный фонд, заключив с Vaba Lava соответствующий договор, согласно проекту которому в 2018 году финансирование со стороны города составит 32 тысячи евро, а в последующие четыре года — по 72 тысячи евро в год. Меос отметил, что договор именно на пять лет он считает логичным, так как за это время нарвские власти смогут оценить целесообразность, эффективность такого сотрудничества.

В театральном центре Vaba Lava запланированы три сцены: в большом зале (на 200-220 человек), маленьком (на 80 человек) — он станет базой нарвского театра ”Ильмарине”, и сцена модели black-box (многофункциональный зал). Кроме того, в центре появится кафе и небольшая гостиница — на 8 мест.

Меос рассказал о впечатляющих планах развития центра в Нарве, пообещав и премьеры спектаклей на нарвской площадке, и участие российских театральных коллективов, и о сравнительно недорогих билетах — до 10 евро, по его утверждению.

По словам Меоса, одним из первых театральных проектов, который планируется реализовать на сцене нарвского Vaba lava должна стать постановка ”Мои эстонские бабушки”, которой займется одна из известнейших российских актрис и режиссеров, уроженка Нарвы Юлия Ауг. Также Меос надеется на то, что на открытии нарвского театрального центра на его сцене со своим театром появится российский актер Евгений Миронов — переговоры об этом идут.

”Хотим пригласить и Стокгольмский королевский театр”, — сообщает Мярт Меос, уточняя, что уже в первые месяцы после открытия центра в нем собираются показать спектакли ключевых эстонских театров.

Спектакли на эстонском языке будут сопровождаться русскими субтитрами, а на русском — эстонскими, то есть это будет делаться в период открытия театрального центра, а вообще всегда, обещает Меос.

В самом нарвском центре Vaba lava будут ставиться спектакли как с привлечением местных актеров, так и с участием актеров из других городов Эстонии и из заграницы, России, прежде всего.

”Большая часть эстонских актеров сегодня не является работниками какого-то конкретного театра. Они участвуют в тех или иных проектах, на разных площадках”, — обращает внимание Меос.

Участвовавшие в тематическом собрании представители коалиции горсобрания были настроены скорее скептически, судя по заданным вопросам и некоторым оценкам. То есть соглашаться на выделение каких бы то ни было средств народные избранники точно не спешат. Очевидно, что многие из них считают, что нарвский проект ЦУ реализуется и без финансовой помощи Нарвы, или, как вариант, эта помощь может быть существенно меньшей.

Депутаты выражали недовольство тем, что хотя им обещали, но в Таллинн не отвезли, чтобы посмотреть, как Vaba lava действует там. Мярт Меос отвечал, что не раз приглашал нарвские власти, а народные избранники утверждали, что личных приглашений они не получали.

Нарвские центристы с явным удовлетворением узнали от Меоса, что таллиннские городские власти, то есть центристы опять же, ни зарплат работникам Vaba Lava не платят, ни иначе не поддерживают финансово ЦУ.

Депутат Владимир Бутузов отмечает, что ”хотелки” Vaba Lava, как водится, в ходе переговоров могут стать более умеренными.

”Так же у нас всегда в Нарве бывает, с теми же клубами. В начале просят больше, чтобы в итоге получить опять же больше, чем в другой ситуации”, — сказал Бутузов.

Официальный ответ на предложение Vaba Lava еще последует, но пока можно предположить, что легкого ”да” ждать не приходится.

Мярт Меос говорит, что открытие театрального центра в Нарве в следующем году состоится в любом случае, независимо от того, пойдут ли нарвские власти навстречу целевому учреждению в вопросе финансирования зарплат или нет.